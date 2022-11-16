【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售

半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至12月6日舉行，一田百貨及一田超市合共12間分店，連同12個特別展場將同步推出減價活動。一田百貨於11月23日至11日起，連續7天將過萬件產品以低至1折發售；而一田超市則分兩星期勁減至12月6日。購物優惠日首日早上9至11時為YATA-Fans會員特價優先場，即日起會員可於網上登記於開賣首日率先入場購物。

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是次優惠日包括4大主題，分別為【1折震撼筍貨】、【外遊vs宅家提案】、【世界盃狂熱提案】以及【宅家和食提案】。隨著疫情回穩，市民外遊條件放寬，加上世界盃及聖誕等旺季臨近，行李喼以及影音產品都是備受關注的項目，為回應需求，一田推出的「24/11限定Hallmark 24”四輪拉桿喼」（1折）及「27/11 限定Pierre Riche 24”四輪拉桿喼」（15折）分別將以198元及199元發售，而「Samsung 50”Crystal UHD 4K電視」更只售5,888元。

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一田百貨行政總裁黃思麗表示，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年8-10%升幅。，而第三季整體消費氣氛較上半年好，客人平均消費有所提升，亦有大額消費，超市銷售較以往好，截至10月，一田營業額按年錄得3.5%升幅，黃思麗期望全年生意升幅可以維持3%至4%。

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記者：鄭日棱