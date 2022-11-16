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【騰訊派美團】騰訊兩類股東只能收取現金、金額如何計算？　北水有無份獲派美團實物？

股市 18:56 2022/11/16

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【騰訊派美團】騰訊兩類股東只能收取現金、金額如何計算？　北水有無份獲派美團實物？

在反壟斷、防止資本無序擴張的大背景下，騰訊 （00700） 繼去年啟動派發京東 （09618） 後，周三（16日）宣布實物分派美團 （03690） 作為股息。騰訊表示，每10股騰訊會獲發1股美團B股，不過並非所有騰訊股東也收取美團股份，部分股東只能收取現金替代。

騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元　劉熾平辭任美團董事（附主要日程），看【下一頁】

一手騰訊可以收取多少股美團？

騰訊一手為100股，意味一手黨股東可收10股美團，以美團周三（16日）收市價162.3元計，價值1623元

那些股東可以收取美團股份？

股東名冊上的所示地址為香港、內地、澳洲、英屬處女群島、澳門、馬來西亞的股東

那些股東要收取現金代替美團股份？

  • 股東名冊上的所示地址為美國股東，騰訊指，美國對於實物分派有適用法律，然而需要額外時間及資源以確認是否符合有關規定或豁免，故排除股東名冊地址位於美國股東收取美團股份，認為對公司及股東整體更適宜及有利。
  • 非持有10股股份的完整倍數的騰訊股東，會用現合代替零碎配額

現金代替美團股份的話，金額如何計算？

金額計算方法有兩種：

1）在寄發美團股份股票當日（預計為2023年3月24日或左右）後，實際可行情況下盡快透過市場出售相應美團股份

2）騰訊以內部資源撥付現金替代美團股份，作價會按寄發美團股份股票當日（預計為2023年3月24日或左右）的收市價釐定

有關款項扣除開支及稅項後會以平郵寄發支票的方式分派，但每位收款人不足100元所得款項淨額將不會作出分派，並將撥歸騰訊所有

騰訊碎股黨可以收取多少股美團？

股東若持有非10股股份的完整倍數，零碎配額將以現金替代派付方式分派，而美團碎股將不予分派，同樣地收款淨額不足100元將不會作出分派

港股通投資者有無派收取美團股份？

港股通投資者可通過中國結算按實物分派之方式持有美團股份，相應美團股份會將通過中央結算系統派發至中國結算，由中國結算代為持有

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編輯：李哲毅

美股 港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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