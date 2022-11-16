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【ESG】舊衫變身！ 補衫工作室RE.UNIQLO Studio擬全球推展　 盼賦予衣物第二生命

商業 19:30 2022/11/16

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迅銷集團董事暨資深執行董事柳井康治透露，今年秋冬開始，UNIQLO的長絨搖粒絨拉鏈外套，是採用100%由回收PET塑膠樽再生而成的聚酯纖維（Polyester）製成。（迅銷集團提供圖片）

UNIQLO母公司迅銷集團由去年開始，以可持續發展為軸心，推行一系列計劃。該企透露，現時集團採用回收物料的比例佔5%，更計劃把衣物修補工作室「Re. Uniqlo Studio」推展至全球。

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該企去年重整「LifeWear」理念，冀推動永續消費。迅銷集團董事暨資深執行董事柳井康治回顧過往一年的進度，透露今年秋冬開始，UNIQLO的長絨搖粒絨拉鏈外套，是採用100%由回收PET 塑膠樽再生而成的聚酯纖維（Polyester）製成。他補充，目前集團以聚酯纖維為原材料的產品當中，有16%的聚酯纖維是再生物料。

集團以聚酯纖維為原材料的產品當中，有16%的聚酯纖維是再生物料。（官網截圖）

增加產品供應鏈資訊

另一方面，從2023年開始，UNIQLO將在其官方網絡旗艦店分階段公開個別產品的供應鏈訊息，部分產品的頁面將會分階段刊登產品生產國家，同時計劃在下一階段顯示布料的產地。到了2025年，UNIQLO將隨後希望可公開更多有助客戶在選擇產品時可以做出決定的資訊。 

許多國際服裝品牌，特別是被標籤為「速食時裝」的企業，近年亦紛紛推動可持續發展、永續消費等。柳井康治認為迅銷集團的環保策略獨特之處在於，同時向兩個方向發展。一是使用再生物料，二是回收衣物，延長產品壽命。其中一項是已經於日本、英國等地推出的「Re. Uniqlo Studio」 。該縫補工作坊為顧客提供修補（Repair）及再造（Remake）的服務，計劃推展至全球，冀可實踐循環經濟。

UNIQLO的RE.UNIQLO Studio已於日本及倫敦推出，或有望帶到本港。（官網截圖）

柳井康治解釋，顧客棄置衣服通常出於兩個原因，分別是衣服損毀的實際因素，以及款式過時的心理因素。他希望透過 Re. Uniqlo Studio提供基本的縫補破損、修改褲腳等服務，甚至還能自訂刺繡，可以延長產品的壽命。被問到此舉會否導致顧客減少頻繁購買，從而影響集團銷售額，他則認為品牌能提供這種服務，反而成為顧客選擇光顧旗下品牌的原因，帶來商機。

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記者：葉泳珊

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