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【手機設備股】 瑞聲被舜宇控侵權 里昂：瑞聲子公司分拆上市受阻 股價大跌近一成

股樓投資 18:31 2022/11/16

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兩大手機設備股舜宇光學（02382）及瑞聲科技（02018）發生糾紛。瑞聲公布，其若干附屬公司遭舜宇入稟內地法院指控侵權。同時舜宇宣布，公司全資附屬公司浙江舜宇最近就以下公司侵犯該集團的若干知識產權展開了17項訴訟程序。消息拖累下，瑞聲最多跌11.1%，低見16.76元，收報18.86元，仍大跌9.8%；舜宇同樣受壓，低見93.85元，最多跌4.1%，收報95.5元，跌2.5%。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

消息面上看，對瑞聲股價較為不利。里昂發表研究報告指，舜宇決定起訴瑞聲旗下正申請分拆上市的光學子公司涉嫌專利侵權，有關訴訟過程會為瑞聲光學的分拆上市進程帶來短期不確定性，包括時間、估值，甚至能否成功上市，將會增加財務成本。然而，長遠來看，該行指瑞聲可能需要想辦法提前結束光學行業之間競爭，或對兩間公司，甚至整個行業都有好處，因此維持瑞聲「買入」評級及目標價22.2元。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

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記者：郭秀慧

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舜宇光學科技（02382） 港股 概念 分拆 買入 目標價 瑞聲科技（02018） 大行報告 手機設備股

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