【名創優品9896】高盛：2023財年首季業績勝預期 名創優品升逾兩成

高盛指名創優品（09896）於2023財年首季業績強勁優於預期，將集團2023至2025財年盈利預測調升4%至18%，並將其目標價由20.85元升至23.7元，維持「買入」評級。名創優品周三（16日）收市報21.5元，升幅20.2%。

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就其業績表現比預期好，該行指其中主要因海外復甦比預期好、毛利率領先、更多經營開支節省，以及有利的匯兌收益。然而，該行對名創優品旗下內地業務未來數季表現仍然保守，調低業務的銷售預測。

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名創優品日前公布截至今年9月底的2023財年第一季業績，營業額達27.72億元人民幣(下同)，按年升4.5%，純利4.12億元，按年升170.7%；每股盈利為0.33元。截至9月30日，名創優品門店的數量為5,296家，按年增長425家，按季增長97家。

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撰文：鄭昊彤