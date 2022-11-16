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【Tom Ford】Estee Lauder以219億元收購Tom Ford　大力發展美妝與香水產品線

商業 18:30 2022/11/16

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Estee Lauder（雅詩蘭黛）確定以28億美元（約219億元港元）價格收購 Tom Ford。（資料圖片）

Estee Lauder（雅詩蘭黛）確定以28億美元（約219億元港元）價格收購 Tom Ford，並將致力於大力發展該品牌的高端美妝與香水產品線，交易預計於2023上半年內完成。

【世界盃2022】新地旗下V Walk、V city斥600萬宣傳　料谷人流、生意升2成

Estee Lauder集團發出聲明表示，Tom Ford的美妝系列「令人驚嘆地成功」，從2012年到2022財年的淨銷售額增長已達雙位數。「在接下來的幾年裡，我們預計該品牌的年銷售額將達到10億美元（約78.2億港元）」。

設計師Tom Ford本人將繼續擔任品牌的「創意願景顧問」（creative visionary）直到 2023年底，而品牌主席Domenico De Sole也將在此段過渡期間擔任顧問協助管理。

集團發言人稱，這筆收購將令Tom Ford美妝業務更進一步發展，加速品牌的增長速度與靈活性，也將進一步完善品牌於電商的線上滲透率。

【購物優惠】一田購物優惠日11.23開鑼　12分店12展場同步激減（多圖）

【保員工飯碗】生產電動車少用40%人手　福特汽車擬加強零件生產挽勞動力

責任編輯：李智美

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