日本究極和牛可樂餅預訂要等30年 店主坦言「蝕本價」發售

日本神戶牛肉全球知名，來自兵庫縣高砂市的牛肉專門店「旭屋」一款「究極神戶和牛可樂餅」，顧客下單訂購後，需要等待足足30年才能一嚐美味。「旭屋」第三代老闆新田滋透露，店舖至今仍是「蝕本價」賣可樂餅。

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家庭經營的牛肉專門店「旭屋」成立於1926年，一直以來只出售當地飼養的肉類產品，包括神戶和牛。第三代老闆新田滋接受CNN訪問時表示，自己在1994年從父親手中接管店舖後，開始在網絡售賣高級牛肉。

但他發現，絕多數顧客不願意在網上支付高昂價格購買高質素肉類。為了讓更多客人品嚐家鄉出產牛肉，新田滋決定用和牛製作可樂餅。

「旭屋」堅持新鮮製作，只選用3歲雌性A5級神戶和牛及當地牧場的出品薯仔，每周只出售200件。雖然可樂餅肉類成本高達400日圓（22港元），但他堅持以每件270日圓（15港元）蝕本價發售，希望顧客先嘗到美味又划算的可樂餅，進而吸引他們購買神戶和牛。

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由於味道絕佳，「究極神戶牛可樂餅」一炮而紅，引起國內外食客關注，「旭屋」需要14年時間才能完成所有訂單，新田滋2016年決定停售可樂餅。

「旭屋」翌年重售可樂餅，增加每日產量至200件、並將價格提高至500日圓（28港元），但訂單依舊有增無減，顧客如今的等待時間長達30年。新田滋坦言店舖至今仍然以虧本價發售可樂餅，一旦聘請更多員工製作可樂餅，店舖將面臨赤字破產。

新田滋的虧本經營理念似乎帶來成效，他指有一半嘗試可樂餅的顧客，會回購神戶牛，有助幫補損失。

若顧客不希望等待數十年，「旭屋」有「特級神戶牛可樂餅」供選購，但仍要等待4年才能品嚐。

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責任編輯：郭麗明