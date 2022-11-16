  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iOS更新】iPhone 14 Pro常亮屏幕　加入「關閉Wallpaper」新設定

科技 18:45 2022/11/16

分享：

分享：

iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max「常亮顯示」（Always-On display）功能將有新設定選項，令鎖機畫面保持簡潔，更為慳電。

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max均加入了「常亮顯示」（Always-On display）功能，讓iPhone鎖定畫面在變暗時，繼續顯示時間、Widgets小工具和背景圖片等。蘋果為改善iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max常亮顯示的屏幕耗電狀況，在iOS 16.2 Beta 3版本中加入新設定，允許用戶自行決定在啟用常亮屏幕時，是否顯示Wallpaper及通知提示。

向開發者推送的iOS 16.2 Beta 3當中，用戶可以分別逐一選擇是否關閉Wallpaper，以及關閉通知。該小改動將可令iPhone鎖機畫面保持簡潔，更為慳電。

【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集

【iPhone 14】iPhone 14衛星SOS緊急服務　下月擴展至歐洲

預計12月正式推出

如果同時關閉Wallpaper及通知，iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max屏幕便會顯示純黑背景、時間，以及用戶預設的Widgets小工具。iOS 16.2預計將於12月正式推出，具體日子有待官方公布。

現時iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max均預設開啟常亮顯示，如果用戶要關閉功能，可前往「設定」>「螢幕與亮度」，向下捲動至「總是顯示」，然後關閉「常亮顯示」。

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
今日
【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
今日
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
今日
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
【YouTube購物】YouTube Shorts將增設購物功能　測試新佣金制
今日
【YouTube購物】YouTube Shorts將增設購物功能　測試新佣金制

你可能感興趣

【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
今日 11:45
【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
今日 14:43
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
今日 15:47
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
移動裝置 科技產品 iPhone 14 Pro Apple iOS iPhone

下一篇文章

【YouTube購物】YouTube Shorts將增設購物功能　測試新佣金制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google摺機】Google摺機Pixel Fold曝光　售價或高達1.4萬元
【Google摺機】Google摺機Pixel Fold曝光　售價或高達1.4萬元
【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半
【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半
【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告
【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告
【Amazon裁員】裁員潮殺到Amazon　料本周起解僱約1萬人
【Amazon裁員】裁員潮殺到Amazon　料本周起解僱約1萬人
【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損
【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損
【夏威夷直擊】 Adobe聯手Qualcomm　拓流動、運算及XR商機
【夏威夷直擊】 Adobe聯手Qualcomm　拓流動、運算及XR商機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款