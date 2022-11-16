【iOS更新】iPhone 14 Pro常亮屏幕　加入「關閉Wallpaper」新設定

▲ iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max「常亮顯示」（Always-On display）功能將有新設定選項，令鎖機畫面保持簡潔，更為慳電。

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max均加入了「常亮顯示」（Always-On display）功能，讓iPhone鎖定畫面在變暗時，繼續顯示時間、Widgets小工具和背景圖片等。蘋果為改善iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max常亮顯示的屏幕耗電狀況，在iOS 16.2 Beta 3版本中加入新設定，允許用戶自行決定在啟用常亮屏幕時，是否顯示Wallpaper及通知提示。

向開發者推送的iOS 16.2 Beta 3當中，用戶可以分別逐一選擇是否關閉Wallpaper，以及關閉通知。該小改動將可令iPhone鎖機畫面保持簡潔，更為慳電。

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預計12月正式推出

如果同時關閉Wallpaper及通知，iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max屏幕便會顯示純黑背景、時間，以及用戶預設的Widgets小工具。iOS 16.2預計將於12月正式推出，具體日子有待官方公布。

現時iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max均預設開啟常亮顯示，如果用戶要關閉功能，可前往「設定」>「螢幕與亮度」，向下捲動至「總是顯示」，然後關閉「常亮顯示」。

責任編輯：張寶燕