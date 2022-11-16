第四屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮盛大舉行 慶祝協會成立十周年暨成立青年委員會典禮

「金紫荊女企業家協會」作為香港凝聚女企業家們當中的一大商會，以「海峽兩岸，巾幗一家，開拓商貿，回饋社會」為理念，隆重於今天(11日) 舉辦「第四屆女企業家獎頒獎典禮」。頒獎禮上，今屆協會主席章曼琪回顧了金紫荊女企業家協會成立10周年的輝煌成就、並分享未來的遠大願景，同時宣布成立青年委員會的理想及期望，激起現場逾百位成就非凡女性的熱烈迴響，為未來十載開展新篇。

金紫荊女企業家獎設立旨在嘉許擁有企業家精神、傑出表現及成就的女性企業家，祈望在職場上才德兼備的得獎者能成為個人成長和社會責任的良好榜樣，從而鼓勵更多女性創業，喚起商界更加關注女性企業家。今屆獲獎合共36位卓爾不凡女性企業家，她們縱使疫情肆虐下依然努力成就事業，可說實至名歸，其中包括(排名不分先後)：

「創意藝術企業家獎」得獎者:

1. 何美芝 - Charmaine Art Consultancy Limited 創辦人及創作總監

2. 呂施施 - 福幼基金會聯合創辦人

3. 周旋 - 周旋藝術中心有限公司藝術總監

4. 唐婭 - 唐婭藝術科技有限公司藝術總監

5. 陳嘉賢 - SPARKLE COLLECTION 創辦人及設計總監

「卓越企業管理獎」得獎者:

1. 陳玥心 - Lightmac Group 行政總裁

2. 陳家寶 - THE BRIDGE HOLDING LIMITED 執行董事及執行創意總監

3. 黃水晶 - 百階（香港）有限公司行政總裁

4. 趙小燕 - 羚邦集團有限公司主席及行政總裁

5. 趙宇 - 置富產業信託行政總裁兼執行董事

6. 歐陽鳳盈 - 福盈有限公司 創辦人及董事總經理

7. 鄭詩韻 - 天機亞太集團有限公司 合夥人兼首席執行官

8. 賴錦妍 - DK Aromatherapy 董事

9. 關淑儀 - 農圃餐飲（控股）有限公司執行董事

「大中華企業成就獎」得獎者:

1. 陳芳 - 怡園酒業控股有限公司行政總裁

2. 陸茵 - 瑞德傳媒有限公司董事總經理

「非凡慈善企業家獎」得獎者:

1. 彭麗明 - Lisa Pang International Program Limited 創辦人

2. 黃林趣玲 - ABC Pathways 集團創辦人及主席

3. 廖湘嵋 - 醫德好慈善基金主席及創辨人

4. 鄭慧賢 - 仁愛堂第四十三屆（壬寅）董事局主席

5. 嚴偉賢 - 捷聯集團董事

「世代傳承獎」得獎者:

1. 陳慧琪 - 恆和珠寶集團有限公司執行董事暨恆和鑽石董事總經理

2. 陳曉晴 - 翹日天物流有限公司董事

3. 蔡加敏 - 旭日國際集團有限公司副主席/安基司幼稚園暨國際幼兒園執行校董/行政總監

「可持續發展企業獎」得獎者:

鄭文娥 - Simply Mask Limited創辦人

「創新科技獎」得獎者:

1. 何倍倩 - QonBay.io 創辦人及營運總監

2. 麥懿睿 - 中國新能源空鐵國際有限公司行政總裁

3. 葉琳 - 澳科環球有限公司創始人兼行政總裁

4. 詹嘉慧 - 信山實業有限公司董事

5. 黎曉靈 - 愛多國際控股有限公司創辦人

6. 謝凱澄 - 友貨運控股有限公司聯合首席執行官兼創辦人

7. 龔倚澄 - 滙創未來科技有限公司創辦人及行政總裁

「青年企業家獎」得獎者:

1. 倪雪映 - 深圳九算優化科技有限公司聯合創始人及首席執行官

2. 章佳潔 - 致拓壹嘉文化傳播（深圳）有限公司創辦人

3. 郭曉芝 - 奧恩國際幼兒園暨幼稚園創辦人及校監

4. 陳樂怡 - 極致動力有限公司創辦人

今屆盛會邀得香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟女士SBS JP 擔任主禮頒獎，她鼓勵每一位憑藉智慧與毅力成就過人的女企業家，同時歡慶金紫荊女企業家協會成立10周年，讓香港女性企業家在這10年獲得社會更多的嘉許及認同，鼓勵更多女性成就自己事業。今屆金紫荊女企業家協會主席章曼琪女士在頒獎禮上表示：「今年適逢10週年慶典，協會舉辦多項誌慶活動，包括關愛兒童月、「 一路瞳行 」慈善放映會等，在這個值得致慶的日子，同時宣布成立青年委員會，以回應越來越多青年女性在新科技年代冒起與展現卓越才華，未來一年將舉辦多項配合活動，以推動青年女性創業與追夢的理想，寄望未來協會能夠更進一步提升至另一層次。

今屆金紫荊女企業家獎的得主有賴富有權威性的評審團精心選出。各位評審在不同界別擁有豐富領導經驗和精闢見解，當中包括商務及經濟發展局局長陳百里博士JP、全國婦聯執委兼港區婦聯代表聯誼會會長陳曼琪律師MH JP、大灣區香港中心董事高靜芝博士GBS SBS JP、德勤亞太區主席周志賢先生，以及全國政協常委胡定旭教授GBS JP。其中香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊女士SBS JP、精英匯集團主席梁賀琪女士均為本獎項的過往榮譽得獎者。

關於金紫荊女企業家協會

金紫荊女企業家協會成立於2012年，是香港首個致力凝聚女企業家們的商會，創會骨幹成員由一群關心香港營商環境、自身行業發展、以及大中華拓展機遇的本地工商界、專業界別、服務業的女性企業家及高層管理人員組成。協會致力幫助會員建立香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台，並積極發展成為香港特區政府各相關部門的諮詢橋樑。協會專注透過舉辦各種活動，讓會員了解香港營商環境和最新政策，並就香港特區政府的經濟政策、營商立法、中小企政策提供意見。金紫荊女企業家協會已與「廣東省女企業家協會」、「長沙市女企業家協會、「台灣女企業家協會」及「中華工商婦女企業管理協會」達成友好合作協議，兩岸服務會員超過7,000人。金紫荊女企業家協會網址: https://www.gbwea.org/

金紫荊女企業家獎支持機構:

德勤中國

香港品牌發展局

香港數碼港管理有限公司

香港生產力促進局

香港貿發局

香港青年工業家協會

香港菁英會

香港科技園

廣東省女企業家協會

媒體夥伴 -「香港經濟日報」

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