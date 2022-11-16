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【有相睇】辣招禁售期鬆綁即沽　映日灣迷你戶3年貶值4萬

股樓投資 18:34 2022/11/16

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荃灣映日灣3年禁售期剛過，再錄得「辣招」鬆綁貨蝕讓買賣。中原地產程尚傑說，映日灣3座中層C室，實用面積219平方呎，開放式設計，日前以383萬元易手，實用呎價約17,489元。

據了解，原業主為投資者，買入單位收租，但因睇淡後市而沽貨。資料顯示，原業主於2019年8月以約387萬元一手買入單位，持貨3年，現賬面蝕約4萬元。

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程尚傑續說，同區綠楊新邨再錄低價成交，成交單位為H座中層07室，實用面積451平方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實用呎價約11,086元，成交價回到2017年水平。資料顯示，原業主於2000年11月以約152萬元買入單位，持貨22年，現帳面獲利348萬元，物業期內升值2.3倍。

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撰文 : 黃卓賢

映日灣 綠楊新邨 荃灣 中原地產 二手市場 私人屋苑

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