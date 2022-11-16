【G20】公告譴責烏克蘭戰爭 同意需小心處理加息

印尼舉行的二十國集團（G20）峰會經過兩日會議後進入尾聲，與會國發表聯合公告。G20同意以「最強烈字眼」譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，並要求無條件撤兵。各國領袖亦同意，需要小心控制加息步伐。

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G20周三（16日）發表已簽署的聯合公告，當中列明多數成員國強烈譴責在烏克蘭的戰爭，亦表明絕不允許使用或威脅使用核武。路透社引述外交人員透露，雖然各國對俄鳥戰爭與制裁有不同觀點及狀況評估，但公告內容獲一致認同。

公告指出，支持國際法及多方制度對維持和平穩定十分重要，當中包括捍衛聯合國憲章及國際人權法內的所有原則與目標。

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同時，各國領袖亦同意，現時全球經濟面臨由俄烏戰爭至通脹高企等，「不平衡且多方面」的危機。G20的中央銀行正小心監察預期通脹帶來的價格壓力，持續精準控制貨幣政策步伐。

公告亦提醒各國央行，應小心限制加息帶來的影響。據悉，不少發展中國家憂慮，若美國聯邦儲備局維持現有加息步伐，可能導致大量資本外流。公告強調，央行獨立性是達成抑制通脹及支撐貨幣政策可靠性的根基。

另外，公告亦促請G20領袖為深受生活成本上升之苦的高危族群，制定臨時及有針對性的財政援助，協助他們度過難關。

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責任編輯：吳漢培

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