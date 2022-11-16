【騰訊700】騰訊上季經調整盈利增2%勝預期 另10送1美團股份為特別息

內地科網巨頭騰訊(00700)公布上季業績。截至今年9月底止第三季純利為399.4億元人民幣，按年增1％，按季更升1.1倍，經調整的非國際財務報告準則盈利為322.5億人民幣，按年升1.6％，按季增長14.6％，優於市場預期。騰訊同時宣布特別中期股息，向合資格股東每10股股份派發1股美團（03690）Ｂ類普通股。騰訊績前全日收報294.4元，上升2%。

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股 詳情請看【下一頁】

上季騰訊收入按年跌1.6％至1,400.9億元人民幣。期內增值服務業務收入按年跌3％至727億元人民幣。當中，國際市場遊戲收入增長3％至117億元人民幣，或以固定滙率計算增長1％。由於行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少，本土市場遊戲收入下降7％至312億元人民幣。社交網絡收入下降2％至298億元人民幣，反映視頻號直播服務及音樂付費會員服務的收入增加，而音樂直播、遊戲直播及視頻付費會員服務的收入減少。

集團指出，就單個遊戲而言，受自2019年9月起生效的未成年人保護措施影響，《王者榮耀》及《和平精英》的收入減少，而《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《英雄聯盟電競經理》等最近推出的遊戲收入增加。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

另外，同期騰訊網絡廣告業務收入按年下降5％至215億元人民幣。當中，社交及其他廣告收入下降1％至189億元人民幣；媒體廣告收入下降26％至26億元人民幣。微信及WeChat的合併月活躍賬戶數約為13.09億戶，按年增加3.7％。至於金融科技及企業服務業務收入，則增長4％至448億元人民幣，主要受益於線上及線下商業支付活動的恢復。

【內房配股】雅居樂折讓18%配股籌8億元 全日急挫23% 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機