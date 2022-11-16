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【大行報告】內地重型卡車加速電動化 瑞銀下調濰柴動力至「沽售」

股樓投資 17:44 2022/11/16

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瑞銀指在內地技術創新和優惠政策的補助下，重型卡車加速電動化。在行業轉向採用電動重卡下，該行對濰柴動力（02338）重卡發動機市場份額前景持審慎態度，並將評級由「中性」降至「沽售」，目標價由13.3元下調至7.9元。濰柴動力周三（16日）收市報9.46元，跌1.9%。


 

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

 

該行對2025年電動重卡於內地市場滲透率預測提升至介乎5%至10%，但維持2030年的30%預測。濰柴動力為內燃機重卡生產發動機、變速箱和車軸，對每輛車價值約10萬元人民幣或平均售價的三分之一。隨著行業轉移至採用鋰電池的電動重卡，該行相信濰柴的相關業務將面臨挑戰。


【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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瑞銀將濰柴2022至2024財年的純利及每股盈利預測下調16%至25%，以反映重型卡車電動化的趨勢及憂慮行業復甦緩慢帶來的風險。該行對公司2022至2024財年純利預測較市場預期低26%至44%，主要由於預期2023至2024財年重卡市場復甦將遜預期。

 

 

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

 

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撰文：鄭昊彤

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濰柴動力（02338） 港股 瑞銀 大行報告

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