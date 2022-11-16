【新股IPO】內地信貸科技平台360數科已成功闖關 將來港第二上市

內地信貸科技平台360數科近日已成功闖關，將來港第二上市，花旗和中金任保薦人。根據初步招股文件顯示，公司主要收入來源是向金融機構提供技術解決方案所得的服務費，截至今年6月底已與133家金融機構建立合作夥伴關係，累計為2,560萬名借款人撮合貸款共近1.13萬億元人民幣。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

▼ 點擊圖片放大 +18 +17



今年首三季，360數科淨收入總額達到126.47億元人民幣，按年升3.55%；淨利潤則下跌29.3%至31.5億元。集資所得，將用於增強技術及信用評估能力、滲透信貸科技行業及擴大用戶群體，以及一般營運用途。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正