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【新股IPO】內地信貸科技平台360數科已成功闖關 將來港第二上市

股樓投資 18:20 2022/11/16

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內地信貸科技平台360數科近日已成功闖關，將來港第二上市，花旗和中金任保薦人。根據初步招股文件顯示，公司主要收入來源是向金融機構提供技術解決方案所得的服務費，截至今年6月底已與133家金融機構建立合作夥伴關係，累計為2,560萬名借款人撮合貸款共近1.13萬億元人民幣。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

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今年首三季，360數科淨收入總額達到126.47億元人民幣，按年升3.55%；淨利潤則下跌29.3%至31.5億元。集資所得，將用於增強技術及信用評估能力、滲透信貸科技行業及擴大用戶群體，以及一般營運用途。

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記者：張以正

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