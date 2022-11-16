【騰訊派美團】一文細數騰訊近期減持投資行動　手上仍有那些上市公司投資？

2022年11月16日

騰訊宣布以美團今日收市價162.3元計，每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基，涉約9.58億股美團，是次減持股數相當於持股的90.9%，以及美團已發行股數15.5%，估計騰訊持股量由17.03%降至1.56%