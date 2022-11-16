【騰訊派美團】一文細數騰訊近期減持投資行動　手上仍有那些上市公司投資？

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騰訊控股 （00700） 周三（16日）宣布以實物分派美團 （03690） 作為中期股息，每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基，涉約9.58億股美團，約1555億港元。現整理去年底起衆多出售或減持投資的行動：
|時間
|減持行動
|2021年12月23日
|騰訊宣布計劃實物分配京東 （09618） 持股，每21股騰訊會獲發1股京東A類股票，涉約4.57億股或14.7%京東，騰訊持股比例降至2.3%
|2022年1月4日
|騰訊宣布減持東南亞科網股Sea（美：SE）的1449.27萬A股或2.6%，持股量由21.3%減少至18.7%，受限於禁售期，截至6月4日內不可進一步出售Sea的股份
|2022年6月17日
|聯交所披露，騰訊在6月15日出售眾安在線 （06060） 持股，減持約2717.82萬股，平均作價為24.52元，套現超過6.66億元，持股比例由10.01%，下跌至8.09%
|2022年6月20日
|聯交所披露，騰訊在6月15日及16日分別出售3561萬及3899萬股新東方在綫 （01797） ，兩日平均作價分別為9.6168元及9.6755元，共套現7.197億元，減持後持股比例從9.04%降至1.58%
|2022年8月16日
|路透引述4名消息人士指，騰訊正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團 （03690） ，但其後公司管理層否認消息
|2022年11月16日
|騰訊宣布以美團今日收市價162.3元計，每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基，涉約9.58億股美團，是次減持股數相當於持股的90.9%，以及美團已發行股數15.5%，估計騰訊持股量由17.03%降至1.56%
彭博數據顯示，撇除美團外，騰訊仍下列主要投資：
|證券
|持股數目
|持股市值（美元）
|快手 （01024）
|7.3億股
|48.7億
|SNAP公司（美：SNAP）
|2.33億股
|26.3億
|閱文集團 （00772）
|5.78億股
|20.8億
|京東集團 （09618）
|0.72億
|19.9億
|貝殼（美：BEKE） （02423）
|1.37億股
|19.2億
|Spotify（美：SPOT）
|0.17億
|13.7億
*截至11月16日
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編輯：伍鍵文