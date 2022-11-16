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【騰訊派美團】一文細數騰訊近期減持投資行動　手上仍有那些上市公司投資？

股市 18:19 2022/11/16

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【騰訊派美團】一文細數騰訊近期減持投資行動　手上仍有那些上市公司投資？

騰訊控股  （00700） 周三（16日）宣布以實物分派美團  （03690）  作為中期股息，每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基，涉約9.58億股美團，約1555億港元。現整理去年底起衆多出售或減持投資的行動：

時間 減持行動
2021年12月23日 騰訊宣布計劃實物分配京東 （09618） 持股，每21股騰訊會獲發1股京東A類股票，涉約4.57億股或14.7%京東，騰訊持股比例降至2.3%
2022年1月4日 騰訊宣布減持東南亞科網股Sea（美：SE）的1449.27萬A股或2.6%，持股量由21.3%減少至18.7%，受限於禁售期，截至6月4日內不可進一步出售Sea的股份
2022年6月17日 聯交所披露，騰訊在6月15日出售眾安在線 （06060） 持股，減持約2717.82萬股，平均作價為24.52元，套現超過6.66億元，持股比例由10.01%，下跌至8.09%
2022年6月20日 聯交所披露，騰訊在6月15日及16日分別出售3561萬及3899萬股新東方在綫 （01797） ，兩日平均作價分別為9.6168元及9.6755元，共套現7.197億元，減持後持股比例從9.04%降至1.58%
2022年8月16日 路透引述4名消息人士指，騰訊正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團 （03690） ，但其後公司管理層否認消息
2022年11月16日 騰訊宣布以美團今日收市價162.3元計，每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基，涉約9.58億股美團，是次減持股數相當於持股的90.9%，以及美團已發行股數15.5%，估計騰訊持股量由17.03%降至1.56%

騰訊：仍持有快手、Snap等科技公司

彭博數據顯示，撇除美團外，騰訊仍下列主要投資：

證券 持股數目 持股市值（美元）
快手 （01024） 7.3億股 48.7億
SNAP公司（美：SNAP） 2.33億股 26.3億
閱文集團 （00772） 5.78億股 20.8億
京東集團 （09618） 0.72億 19.9億
貝殼（美：BEKE） （02423） 1.37億股 19.2億
Spotify（美：SPOT） 0.17億 13.7億

*截至11月16日

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編輯：伍鍵文

美股 港股 股票 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） Spotify（美：SPOT） 新東方在綫（01797） 閱文集團（00772） 京東（美：JD）

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