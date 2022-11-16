英上月CPI按年升11.1%創41年新高 食物能源價格飆升

英國國家統計（ONS）周三（16日）公布新數據，顯示英國上月消費物價指數（CPI）按年升幅達11.1%。食物及能源價格飆升帶動CPI升幅，創過去41年以來新高。

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ONS的數據顯示，雖然政府推出能源價格保障措施，但英國10月CPI按月升幅已達到2%。至於按年升幅更達到11.1%，創1981年10月以來的新高。

當局表示與一年前相比，家庭目前繳交的天然氣、電費或燃料費開支大幅增加1成。食品通脹率由14.6%升至16.4%，創1977年以來新高。

多款主食價格升幅驚人，低脂牛奶按年升48%；意粉升34%；牛油升30%；芝士升27%；雞蛋升22%；雞肉升19.7%；豬肉升18%。

財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，政府無法在高通脹的情況下實現長期的可持續增長。侯俊偉明天將會公布新一份財政預算，他透露明天會制定一項計劃，降低債務、實現穩定和壓低通脹的同時，可保障最弱勢群體。

ONS指出，政府一開始計劃為英國家庭提供長達兩年的能源價格保障，但其後縮短至半年。

能源價格保障措施實施的情況下，天然氣與電力價格9月至10月的升幅分別為36.9%和 16.9%。不過當局指如不實施能源價格暴漲，升幅會達到75%。

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ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，儘管能源價格有保障，天然氣和電力價格升幅仍將整體通脹推至40多年來的最高水平，天然氣和電力價格分別按年上升近130%和66%。

他指出一系列食品的價格升幅也推高通脹。與此同時，汽油價格回落但柴油價格上升，兩款燃料的價格也創有史以來最大差距。

他認為原油及石油價格的推動下，企業正面臨成本增長速度放緩的趨勢。

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責任編輯：鄭錦玲