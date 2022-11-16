【著數優惠】Paper Moon推三層下午茶套餐698元　設海鮮拼盤、199元升級1.5小時任飲

▲ 【著數優惠】Paper Moon推三層下午茶 設海鮮拼盤、199元1.5小時任飲

1957 & CO. （08495） 旗下意大利餐廳Paper Moon推出三層架下午茶Waterfront Afternoon Tea Indulgence，每天下午3時半至5時供應，套餐為兩位用，現售698元，可以優惠價199元升級至1.5小時無限飲Nicolas Feuillatte Reserve Exclusive Brut NV香檳、意大利氣泡酒、紅白餐酒和特選啤酒。

下午茶前菜為海鮮冷盤，設愛爾蘭生蠔伴紅酒醋及雞尾酒醬、香草橄欖油燒龍蝦尾及魚子醬伴酸忌廉及餅；鹹點包括香草麵包伴牛油果醬及雞蛋、巴馬火腿伴蜜瓜和奶油麵包伴鹹牛肉及油漬番茄，巴馬火腿、香草麵包；甜點方面同有紅桑子雲呢拿鮮忌廉撻伴朱古力碎、迷你杏桃鬆餅、海鹽焦糖奶凍、三重朱古力慕絲蛋糕、果仁朱古力和藍莓芝士蛋糕、迷你鬆餅伴忌廉及果醬；飲品連兩杯意大利Illy咖啡、意大利精品茶La Via del Tè 、果汁、無酒精雞尾酒或調酒師特別推介雞尾酒。

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記者：宋佩恩