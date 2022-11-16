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【小老闆生意經@iM網欄】「小紅書」平台爆紅 成時下流行營銷渠道

名人薈萃 18:05 2022/11/16

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時下流行的社交平台除了有Facebook、Instagram(IG)，還有「小紅書」。「小紅書」近幾年在市場上相當受歡迎，尤其是年輕一代，不少年輕人更覺得Instagram已經過時，20-30歲的年輕人反而最喜愛玩「小紅書」。「小紅書」究竟是一個怎樣的平台？這個平台跟IG又有什麼不同？如果是商家，在「小紅書」平台上售賣及宣傳產品是否有效？

小紅書被喻為「中國版Instagram

小紅書是內地知名的社交應用程式(App)，2013年由創辦人毛文超、瞿芳在上海創立，隸屬行吟信息科技有限公司，市場更將其比喻為「中國版Instagram」、「中國版Pinterest」。

其平台使用人數超過3億人，其中最活躍的用戶是90後和95後的年輕人，有超過80%的用戶年齡在35歲以下，女性使用者則超過90%，其中一半以上更是來自中產。目前小紅書是內地時下年輕一族最愛且最常用的社群媒體，旗下更設有電商平台，使用戶可以在電商平台上發帖去分享「物件」或介紹好地方、美食、潮流玩意等等。

口碑營銷為有效銷售手段

小紅書跟IG一樣，是一個著重用戶分享的社交平台，30秒至60秒的短影音在小紅書平台上十分流行。當然，用戶亦可透過文字及圖片分享事物。只要是內容夠吸引、愈多人喜歡看，該用戶很快便可以累積粉絲。粉絲愈多，用戶黏性度就會愈高，因此，不少商家更視此平台為不俗的營銷渠道。

要知道，不少消費者是透過品牌口碑及市場推薦去購買產品。而小紅書本身是可以聚集不同年齡群的一個社交台，只要商家在小紅書平台上多些跟其他用戶交流及對商品作出評論，就可為商品營造一個不俗的口碑營銷。此平台更可把商家跟消費者緊密聯繫，增加消費者對品牌及產品的忠誠度。

而在小紅書上更有選擇內容類別的功能，即是好像Google搜尋引擎一樣，輸入想看到的內容的關鍵字，就能看到其他用戶分享的相關內容。所有時尚潮流、甚至任何購物困難、想了解的資訊，都可透過小紅書搜尋。當遇到想購買的商品時，還可以直接到小紅書的商城上購買。因此，這個平台已成為時下一個不俗的營銷工具。如商家想把握有效的營銷手法，不妨在小紅書開個帳戶，為產品爭取宣傳及曝光度之餘，說不定可引入新客戶，開拓新收入來源。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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