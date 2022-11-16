【YouTube購物】YouTube Shorts將增設購物功能　測試新佣金制

▲ YouTube Shorts即將推出購物功能，目前已和美國部分創作者進行測試。

YouTube為搶攻短片市場，增加平台吸引力，早在2020年開發YouTube Shorts短片功能並積極引入新功能，迎戰對手抖音及抖音海外版TikTok。據科技網媒《TechCrunch》報道，YouTube Shorts即將推出購物功能，目前已和美國部分創作者進行測試。用戶可以在YouTube Shorts上標記產品，讓美國、印度、巴西、加拿大和澳洲等用戶在觀看Shorts時，進行購物。

YouTube Shorts對手TikTok，早於去年推出「TikTok Shop」直播電商，已在英國及東南亞部分市場上線，主要透過品牌商家和網紅在TikTok進行直播去銷售產品，用戶只要點擊屏幕上的購物圖標即可購入產品。是次YouTube Shorts的購物新功能，亦類似於TikTok推出的服務，藉此彌補收入下跌的廣告業務。

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據悉，YouTube每月有15億用戶觀看Shorts，這15億用戶每月瀏覽高達300億段Shorts影片，當中亦潛藏龐大的商機。YouTube今年9月表示在Shorts加入廣告，並為短片創作者提供45%的廣告分成。在2023年初，如果創作者在90天內達到1,000名訂閱者和1,000萬次 Shorts觀看，即可申請成為YouTube合作夥伴，而所有符合資格的YouTube合作夥伴均可透過Shorts動態中播放的廣告賺取分成。

美國試行新佣金制

除了導入購物功能，YouTube Shorts還在美國試行一項附屬計劃，讓創作者透過其Shorts和常規影片中推薦的產品來賺取佣金。 該企表示，相關測試仍處於早期階段，預計明年逐步擴展。

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責任編輯：張寶燕