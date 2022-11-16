  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【YouTube購物】YouTube Shorts將增設購物功能　測試新佣金制

科技 17:59 2022/11/16

分享：

分享：

YouTube Shorts即將推出購物功能，目前已和美國部分創作者進行測試。

YouTube為搶攻短片市場，增加平台吸引力，早在2020年開發YouTube Shorts短片功能並積極引入新功能，迎戰對手抖音及抖音海外版TikTok。據科技網媒《TechCrunch》報道，YouTube Shorts即將推出購物功能，目前已和美國部分創作者進行測試。用戶可以在YouTube Shorts上標記產品，讓美國、印度、巴西、加拿大和澳洲等用戶在觀看Shorts時，進行購物。

YouTube Shorts對手TikTok，早於去年推出「TikTok Shop」直播電商，已在英國及東南亞部分市場上線，主要透過品牌商家和網紅在TikTok進行直播去銷售產品，用戶只要點擊屏幕上的購物圖標即可購入產品。是次YouTube Shorts的購物新功能，亦類似於TikTok推出的服務，藉此彌補收入下跌的廣告業務。

【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok

【識別身份】YouTube新功能　「@個人化名稱」助識別身份

據悉，YouTube每月有15億用戶觀看Shorts，這15億用戶每月瀏覽高達300億段Shorts影片，當中亦潛藏龐大的商機。YouTube今年9月表示在Shorts加入廣告，並為短片創作者提供45%的廣告分成。在2023年初，如果創作者在90天內達到1,000名訂閱者和1,000萬次 Shorts觀看，即可申請成為YouTube合作夥伴，而所有符合資格的YouTube合作夥伴均可透過Shorts動態中播放的廣告賺取分成。

美國試行新佣金制

除了導入購物功能，YouTube Shorts還在美國試行一項附屬計劃，讓創作者透過其Shorts和常規影片中推薦的產品來賺取佣金。該企表示，相關測試仍處於早期階段，預計明年逐步擴展。

【短片大戰】YouTube挑戰TikTok地位　與Shorts創作者分享廣告收入分成

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
今日
【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
今日
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
今日
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
【iPhone 14】iPhone 14衛星SOS緊急服務　下月擴展至歐洲
今日
【iPhone 14】iPhone 14衛星SOS緊急服務　下月擴展至歐洲

你可能感興趣

【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
今日 11:45
【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
今日 14:43
【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
今日 15:47
【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架
手機Apps 科技產品 社交平台 廣告 抖音 YouTuber 銷售 廣告 YouTube 美國

下一篇文章

【iPhone 14】iPhone 14衛星SOS緊急服務　下月擴展至歐洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損
【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損
【幣圈動盪】加密貨幣交易所AAX暫停服務　澄清僅屬系統更新
【幣圈動盪】加密貨幣交易所AAX暫停服務　澄清僅屬系統更新
【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半
【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半
【Amazon裁員】裁員潮殺到Amazon　料本周起解僱約1萬人
【Amazon裁員】裁員潮殺到Amazon　料本周起解僱約1萬人
【Google摺機】Google摺機Pixel Fold曝光　售價或高達1.4萬元
【Google摺機】Google摺機Pixel Fold曝光　售價或高達1.4萬元
【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告
【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款