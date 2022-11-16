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【利財筆記】林本利：理財不善（二）

名人薈萃 17:21 2022/11/16

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除了消費過度，借貸過度外，另一個投資理財的陷阱，就是追求急速發財，期望透過短炒賺取巨利，然後可以優哉悠哉地過活。

全職炒股負債纍纍
筆者認識一些人，透過全職工作累積一定資本，然後一面工作，一面炒股、炒樓及炒期指，發覺炒賣所賺到的較勞碌工作所賺的收入還要多，便決定提早退休，專心炒賣。為了手上有更多資本用作炒賣，連自住樓也出售，改為租屋，一家人不時要搬出搬入，影響子女學業和生活。

可是，當專注炒賣後，一旦遇上市場出現大風浪，例如亞洲金融風暴或金融海嘯等，看錯後市，虧損極為嚴重，甚至負債纍纍，結果要申請破產或債務重整，並要重新投入勞力市場工作。每月賺取幾萬元收入，真不知何時才可以彌補炒賣所輸的數以百萬元，甚至千萬元計的金錢。

九七回歸前，樓市炒賣氣氛熾熱，不少律師和其他專業人士放下工作，與朋友合資，專心炒樓。料不到突如其來的亞洲金融風暴，加上八萬五房屋政策，令樓價急速下挫五成，而且樓市持續下跌六年，由高位重挫七成。這些人，手上持有多個負資產，變成銀主盤，賣樓後仍要向銀行補回巨額差價。

另外一些人，喜愛炒賣股票及期指，最初獲利不少，後來卻因看錯市而倒蝕，兼且要揹上巨債。1987年恒指持續上升，由年初2,000多點一直上升至10月的接近4,000點，不少人買入期指賺到豐厚利潤。後來10月出現股災，交易所停市，復市後恒指短時間內暴挫三四成，持有好倉的散戶血流成河，很多人因斬倉不及而欠下巨債。

看錯市致損失慘重
2008年金融海嘯席捲全球，恒指由2007年10月的高位31958點，下挫至2008年10月的10676點，跌足三分二，不少跟從四叔喜愛炒賣國企股的散戶損失更高達八成以上。2009年3月，恒指由低位11000多點開始回升，小炒家以為只屬短期反彈，大量沽空期指。恒指一路上升，他們就不斷沽空，手上淡倉愈開愈多。結果恒指一直升至2010年11月，升至24988點才向下調整，期間已資金耗盡而被迫斬倉，這些看錯市的人結果亦可想而知。

因此，小投資者切忌參與短綫炒賣活動，市場上充滿大鱷，大市短期波動根本難以觸摸，炒賣等同賭博，只有很少人能靠炒賣賺錢。若相信股市始終會回升，在跌市中分段吸納有實質盈利的優質股份，又在升市中分段沽出，保留六七成股票收息，長期而言理應賺取到不俗的回報。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

本文節錄至783期（2022年10月28日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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