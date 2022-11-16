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平安保險佈局中國高端康養市場

股訊匯 17:00 2022/11/16

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2021年5月，中國平安保險（2318）推出“平安臻頤年”品牌，正式進入中國高端康養領域。今年3月，“平安臻頤年”面向一線城市的首個高品質康養社區項目“頤年城·蛇口”在深圳蛇口落地，並計劃未來兩年內，在北上廣深杭一線城市全面鋪開。

上月底，“平安臻頤年”品牌系列中針對新一線城市和二線城市的“逸享城”產品線，其首個項目在佛山發佈，“逸享城”項目將在武漢、蘇州等持續佈局。

中國房地產大數據應用服務平台克而瑞預測，2022年底中國養老產業市場規模可達9.1萬億元，2031年可達22萬億元，發展空間巨大。

中國養老行業始於2013年，目前市面上的康養服務，大多聚焦發展中端養老社區項目，出於建造成本考慮，往往選址城郊。這些康養社區在建成使用後，若配套設施無法跟上，實際也並不適宜於長者長期居住。

瞄準高端市場空白

平安在過去30多年積累了大量的高價值優質客群，目前服務近9000萬富裕客群，在綜合分析客戶養老需求之後，康養產品選擇了高端戰略。

平安人壽康養事業部總經理王宇科表示：“養老不是隱居，尤其是追求高品質養老的客戶，並不願意離開原來的生活圈。”

“平安臻頤年”佈局於核心城市的核心區位，就近醫療、商政等設施，項目提供的生活居所可以對接客戶原來既有的生活質感，也便於子女探望。

平安將高端康養與保險產品做了結合，在推出市場一年多時間後，帶動的保費銷售已超過200億人民幣，這是客戶對產品有信心的最好證明。

高端康養業務的盈利來自三個方面。首先，從美國的經驗來看，高端康養項目的營運利潤率普遍能做到30%-50%的水準，盈利能力相當可觀。

第二個方面是物業本身的盈利，物業選址在最市中心的地段，未來的升值空間非常大。

對於平安來說，康養的價值同時是服務壽險主業，促進高端客戶的獲客、黏客、轉客，從而提升新增保單、續保率和加保率，助力平安壽險改革，成為新的業務增長點。

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