卡塔爾被質疑請外勞扮球迷造勢 網友列舉多項證據（有圖）

卡塔爾世界盃於本周日（20日）隆重展開，主辦方積極在社交媒體宣傳。卡塔爾TikTok官方平台Qatar Living發布多條來自世界各國球迷歡聚影片，有為數不少網民質疑主辦方找外勞假扮粉絲，又指影片內清一色是男球迷，絲毫不見女性身影。

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擁有超過40名粉絲的卡塔爾TikTok官方頻道Qatari Living，一直分享來自不同國家的球迷，包括英格蘭、巴西、阿根廷粉絲，於多哈濱海大道揮舞國旗並高唱歌曲。影片可見，清一色身穿球衣的男性聚集，有人手持標語，帶同樂器載歌載舞，當地世盃氣氛高漲。

但影片引來不少網民質疑真確性，認為卡塔爾政府出錢請外勞，讓他們盛裝打扮成多國球迷。網民指，影片內大多數都是印度及孟加拉裔男性，他們彈奏的樂器在英國並不常見。

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有網民聲稱親眼看到有人向外勞付款扮粉絲，又見過同一位人士分身支持7個不同國家。另一位眼利TikTok網友於英格蘭的球迷影片發現，片中人曾打扮成巴西球迷現身、多條影片亦重複出現相同樂器及號角。

更重要的是，網友分析指影片根本沒有女球迷蹤影，因此有充分理由質疑這些視頻是經過主辦方精心策劃。英媒已聯繫卡塔爾世界盃委員會（Supreme Committee）徵求意見，但暫未回覆。

外媒報道早前指，東道主卡塔爾邀請部分球迷觀賞世界盃開幕禮，並包他們所有食宿費用，但要求他們必須發布歌頒世界盃的社交帖文，而且要向委員會報告所有負面留言。

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責任編輯：郭麗明