【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶　租客睇樓數小時即閃電入市

樓市前景未明，屢有業主減價賣樓，其中九龍灣老牌上車屋苑淘大花園湧現「筍盤」，個別兩房單位成交價更「時光倒流」至2016年水平，有上車客睇樓數小時，即決定入市。

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美聯物業黃家明說，淘大花園C座低層08室，實用面積375平方呎，兩房間隔，日前以455萬元易手，重返2016年6月水平，實用呎價約12,133元。

值得留意的是，據代理透露，買家為同區租樓人士，睇樓數小時，即火速承接上址上車。

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