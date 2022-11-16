新都城兩房價再向下突破　548萬易手創5年新低

將軍澳上車屋苑新都城再錄低價成交。中原地產黃仕斌說，新都城1期3座高層C室，實用面積364平方呎，兩房間隔，座向西南方，享市景，最初開價720萬元，終大減178萬元，以548萬元易手，創屋苑同類型單位5年新低，實用呎價約15,055元。

值得留意的是，屋苑對上一宗同類單位成交於本月錄得，為3座高層G室，實用面積同屬364平方呎，以560萬元易手，實用呎價15,385元。

據了解，原業主於2008年6月以207萬元買入單位，持貨14年，現賬面獲利341萬元離場，單位期內升值1.6倍。

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