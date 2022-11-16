  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新都城兩房價再向下突破　548萬易手創5年新低

股樓投資 17:31 2022/11/16

分享：

分享：

將軍澳上車屋苑新都城再錄低價成交。中原地產黃仕斌說，新都城1期3座高層C室，實用面積364平方呎，兩房間隔，座向西南方，享市景，最初開價720萬元，終大減178萬元，以548萬元易手，創屋苑同類型單位5年新低，實用呎價約15,055元。

值得留意的是，屋苑對上一宗同類單位成交於本月錄得，為3座高層G室，實用面積同屬364平方呎，以560萬元易手，實用呎價15,385元。

據了解，原業主於2008年6月以207萬元買入單位，持貨14年，現賬面獲利341萬元離場，單位期內升值1.6倍。

延伸閱讀【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

同場加映【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

新都城 中原地產 將軍澳 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【大行報告】內地重型卡車加速電動化 瑞銀下調濰柴動力至「沽售」

下一篇文章

【利財筆記】林本利：理財不善（二）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
將軍澳中心移民業主狠劈312萬　呎售1.3萬創今年新低
將軍澳中心移民業主狠劈312萬　呎售1.3萬創今年新低
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款