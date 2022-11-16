【比亞迪 1211】比亞迪終止分拆半導體深交所上市 股價跌近2% 仍守190元水平

比亞迪（01211）公布，終止分拆比亞迪半導體於深交所上市，並撤回相關上市申請文件。集團表示，待投資擴產完成後且條件成熟時，擇機再次啟動分拆上市工作。比亞迪今日（16日）股價先升後回，早段曾高見197元，很快調頭轉跌，曾跌逾3%，低見189.5元，收報192元，跌1.8%，仍守190元水平。

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比亞迪指，面對新能源汽車行業的持續增長，新增晶圓產能仍遠不能滿足下游需求，為加快晶圓產能建設，並考慮行業發展及未來業務戰略定位，決定終止推進今次分拆上市。集團解釋，進一步增加大額投資，預計對比亞迪半導體未來資產和業務結構產生較大影響，而今次主動撤回申請，是基於市場情況的預判、項目建設的緊迫性等因素充分論證後作出的審慎決策，目的正是為了日後健康高速發展作準備，也是為了全體股東權益最大化做出的調整和努力。

比亞迪指，終止是次分拆上市事項，不會對集團（包括比亞迪半導體）現有營運、業務及財務狀況造成重大不利影響。

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記者：郭秀慧