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【騰訊派美團】騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元　劉熾平辭任美團董事（附主要日程）

股市 17:06 2022/11/16

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【騰訊派美團】騰訊實物分派美團作股息、值1555億元　每10股騰訊獲發1股美團B類股份（附主要日程）

騰訊 （00700） 今日公布業績，同時宣布以實物分派美團 （03690） 作為中期股息。騰訊表示，會以每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基準，向名列股東名冊上股東的持股比例，分派約9.58億股美團的特別中期股息。騰訊總裁劉熾平即時辭任美團董事。

以美團周三收市價162.3元計，分派的美團股份總值約1555億港元。以騰訊一手100股，每手騰訊股東可收10股美團，價值1623元。

據美團中期報告，騰訊以不同子企持有共10.63億股美團股份，是次減持股數相當於持股的90.9%，以及美團已發行股數15.5%。

騰訊解釋，集團會在投資公司的財務實力、 行業地位和投資回報已達到穩健水平時擇機退出投資，而美團目前已達有關情況。

程序 日期
宣布日期 2022年11月16日
按連權基準買賣股份的最後日期 2023年1月4日
除權日期（即該日起買入騰訊，不會獲分美團） 2023年1月5日
記錄日期 2023年1月10日
寄發股票日期 2023年3月24日

騰訊第三季營收跌2% 經調整淨利322.54億人幣勝預期，可見【下一頁】

騰訊今年21：1分派京東　是次分派美團可避「換股不足」

騰訊去年底宣布「以21股騰訊送1股京東」比例，實物分派京東 （09618） 股份作特別股息，是次再度將另一主要內地科網企業持股作實物分派。騰訊今次分派比例，料可減少股東湊不足整數股數的情況。

參考上次公布實物分派後，騰訊翌日股價升4%，京東股價則跌7%。

騰訊多次傳出有意減持美團　上季業績會：投資者反應積極

自騰訊年內先後完成減持京東和東南亞科企SEA（美：SE），騰訊年內多次傳出會沽出美團持股，但騰訊每次都否認消息。

騰訊首席戰略官James Mitchell在次季業績會議曾否認會沽出美團持股，但提到：「投資者對股息和分派的反應相當積極，這鼓勵我們考慮如何繼續沿著這條資本回饋路徑前進」，反映當時騰訊對於分派投資已持開放態度。

相關文章：

【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？

編輯：麥德銘

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 騰訊

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