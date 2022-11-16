【世界盃2022】新地旗下V Walk、V city斥600萬宣傳　料谷人流、生意升2成

▲ 新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵（中）透露，踏入第四季，商場特意加大推廣投資額至逾600萬。（新地提供圖片）

萬眾期待的世界盃將至，加上聖誕節檔期漸近，各大商場亦積極準備，為推動生意作準備。 新鴻基地產旗下的V Walk及V city將會加大推廣投資額至逾600萬，料帶動人流及生意額按年上升近2成。

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新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵透露，隨著政府逐步放寬防疫措施， V Walk 及V city由今年第三季開始，密集式推出週年感謝祭等推廣活動，商場人流及生意額按年增長分別12%及13%。加上政府派發消費券，亦帶動珠寶、鐘錶商戶銷售額按年升25%。部分健康食品商戶銷售額升幅較為顯著，高達30%。

推足球、聖誕活動 吸年輕家庭客

她續指，踏入第四季，商場看準11月國際運動盛事及12月聖誕檔期，特意加大推廣投資額至逾600萬，推出多項足球及聖誕主題活動，亦加設互動體驗及消費優惠，重點吸納年輕家庭客群，預計相關活動可帶動人流及生意額按年上升近2成。孫更估計，運動用品及美妝珠寶商戶的生意額，將按年達30%升幅。



該企透露，為把握第四季的黃金檔期，商場將會以三大策略迎戰，包括聯乘經典小熊 Forever Friends舉辦聖誕及運動主題大型佈置、推出美妝及珠寶聖誕優惠，以及力推跨區消費禮遇。

出租率近100%

V Walk及V city由即日起聯乘Forever Friends，設置充滿世界盃主辦國卡塔爾風情的聖誕打卡位，Forever Friends首次以聖誕足球Look登場。商場更提供多項體驗，包括互動足球遊戲、運動訓練營等，又引入來自芬蘭設計師手筆的「Goal! Goal! Goal! 桌下足球場」。

▲ 商場更提供多項體驗，包括互動足球遊戲、運動訓練營等。（新地提供圖片）

此外，V Walk 及V city亦於本月加推屯馬站站賞，跨區消費禮遇，帶動市民外出娛樂及消費，提升商場人流。兩間商場不斷引進新品牌，現時出租率高近100%；例如V city有首間進駐新界西商場的精品咖啡店「Cupping Room」、V Walk 有酸菜魚特色外賣店「口麻天辣」等， 料2023年人流生意均有雙位數字升幅。

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責任編輯：葉泳珊