【騰訊業績】騰訊上季再減近1900名人手、半年削員7000　人均酬金多少？

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【騰訊派美團】一文細數騰訊近期減持投資行動 手上仍有那些上市公司投資？
騰訊 （00700） 公布第三季業績，同時披露最新僱員數目，騰訊至9月底集團僱員達108,836名員工，較6月底減少1879人，較3月底最高峰時減員7377人。
騰訊此前三年大舉擴大員工編制，高峰期曾單季增加逾1.3萬名員工（2021年第三季），但在過去兩季，人手掉頭轉跌。與去年9月底相比，騰訊員工數目仍有增長，較2018年底擴軍達一倍。
騰訊業績相關報道：
|年份
|季度
|僱員人數
|2022年
|9月底
|108,836
|6月底
|110,715
|3月底
|116,213
|2021年
|12月底
|112,771
|9月底
|107,348
|6月底
|94,182
|3月底
|89,228
|2020年
|12月底
|85,858
|9月底
|77,592
|6月底
|70,756
|3月底
|64,238
|2019年
|12月底
|62,885
|9月底
|60,860
|6月底
|56,310
|3月底
|54,623
騰訊公布，今年第三季總酬金成本為273.9億元（人民幣，下同），較去年同期多出5.5%，人均季度酬金251,663元，仍按年增長5.5%。
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編輯：麥德銘