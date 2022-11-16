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【騰訊業績】騰訊上季再減近1900名人手、半年削員7000　人均酬金多少？

股市 17:58 2022/11/16

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【騰訊業績】騰訊上季再減近1900名人手　半年減逾7000人

騰訊 （00700） 公布第三季業績，同時披露最新僱員數目，騰訊至9月底集團僱員達108,836名員工，較6月底減少1879人，較3月底最高峰時減員7377人。

騰訊此前三年大舉擴大員工編制，高峰期曾單季增加逾1.3萬名員工（2021年第三季），但在過去兩季，人手掉頭轉跌。與去年9月底相比，騰訊員工數目仍有增長，較2018年底擴軍達一倍。

騰訊業績相關報道：

騰訊近3年多員工數目

年份 季度 僱員人數
2022年 9月底 108,836
6月底 110,715
3月底 116,213
2021年 12月底 112,771
9月底 107,348
6月底 94,182
3月底 89,228
2020年 12月底 85,858
9月底 77,592
6月底 70,756
3月底 64,238
2019年 12月底 62,885
9月底 60,860
6月底 56,310
3月底 54,623

騰訊公布，今年第三季總酬金成本為273.9億元（人民幣，下同），較去年同期多出5.5%，人均季度酬金251,663元，仍按年增長5.5%。

騰訊次季人手大減5500人、幅度多過阿里巴巴 薪金節省近17億人幣，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 業績公布 騰訊控股（00700） 騰訊

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【騰訊派美團】一文細數騰訊近期減持投資行動　手上仍有那些上市公司投資？
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