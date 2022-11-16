【購物優惠】一田購物優惠日11.23開鑼　12分店12展場同步激減（多圖）

▲ 半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至12月6日舉行。（陳永康攝）

半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至12月6日舉行，一田百貨及一田超市合共12間分店，連同12個特別展場同步勁減。

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一田百貨於11月23日至11日，連續7天過萬件產品低至1折發售；一田超市則分兩星期勁減至12月6日。購物優惠日首日早上9至11時為YATA-Fans會員特價優先場，即日起會員可於網上登記於開賣首日率先入場購物。

料錄得按年8-10%升幅

一田百貨行政總裁黃思麗表示，隨著疫情回穩，市民外遊條件放寬，加上世界盃及聖誕等旺季臨近，帶動市民消費情緒，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年8-10%升幅。截至10月，一田整體亦跑赢大市，按年錄得3.5%升幅。

特設【世界盃狂熱提案】

是次優惠日包括4大主題：【1折震撼筍貨】、【外遊vs宅家提案】、【世界盃狂熱提案】以及【宅家和食提案】。

當中較受注目的優惠產品包括，24/11限定Hallmark 24”四輪拉桿喼（1折）及27/11 限定Pierre Riche 24”四輪拉桿喼（15折）分別以$198及$199發售；愛皇健護脊雙人床褥（$4,999）減幅最大，勁減超過$10,000；$999 Tempur Original Pillow健頸弧度枕低至5折發售。

世界盃將至，一田購物的影音產品優惠亦提供眾多優惠：Samsung 50”Crystal UHD 4K電視只售$5,888，Metz 55” Android OLED電視售$6,990照價再減。

食物方面，火鍋燒肉食材低至27折，首星期（23/11-29/11) 日本鹿兒島和牛漢堡扒低至59折$99.9/5件、$79.9澳洲M5和牛板腱火鍋片（8折）、$75蘇格蘭牛小排片（79折）。

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責任編輯：李智美