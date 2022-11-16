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【iPhone 14】iPhone 14衛星SOS緊急服務　下月擴展至歐洲

科技 16:39 2022/11/16

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iPhone 14系列提供的衛星SOS緊急求救功能，今（16日）率先在美國及加拿大推出，下月再擴展至英、法、德、愛爾蘭。

蘋果（Apple）iPhone 14系列提供的衛星SOS緊急求救功能，是今年新iPhone的主要功能之一，今（16日）已在美國及加拿大率先推出。蘋果表示，12月將進一步將iPhone 14系列的衛星SOS緊急求救功能，擴展至法國、德國、愛爾蘭和英國。

iPhone 14系列共四種機款均支援衛星SOS緊急求救，並需更新至iOS 16.1或之後版本，才可在無WiFi或流動網絡的地方，連接衛星發送求救訊息。在連接過程中，iPhone也會指示用戶該把手機指往哪個方向連接衛星；另由於衛星會移動以及受天氣影響，用戶亦需要耐心等候。在晴朗的狀態下，預期只需15秒就可以完成發送和接收消息。

外媒《The Verge》亦已搶先進行實測，當用戶遇到緊急狀況時需首先撥打911，如果無訊號可接通，約30秒後便會在iPhone 14系列的右下角看到衛星求救圖示，點擊後將需要完成一份簡短調查，助釐清求助者當下的情況。

香港版iPhone 14系列　因硬件限制不支援

不過，香港的iPhone 14系列用戶就要注意，由於中國、澳門、香港版的iPhone 14硬件被蘋果限制，因此並不支援上述功能。用家如果要在美國、加拿大或英國等使用衛星SOS功能的話，就需要是在支援的地區購買才可使用。

蘋果將提供兩年免費服務，後續收費機制則有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

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