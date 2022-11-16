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【互聯網監管】人民網刊評論文章：遊戲產業價值機不可失　值得深度挖掘潛在價值

股市 16:05 2022/11/16

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【互聯網監管】人民網刊評論文章：遊戲產業價值機不可失　值得深度挖掘潛在價值

內地去年起收緊網絡遊戲監管，包括發出《防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，故市場十分關注內地當局最新取態，官媒《人民日報》旗下人民網刊出評論文章，提到深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失。

文章提到，從日韓加澳等多個國家紛紛加快佈局電子遊戲產業，到歐洲議會最新通過重視發展電子遊戲產業的決議，證明電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為對一個「國家產業佈局、科技創新具有重要意義」的行業，形容值得重視和深度挖掘其潛在的價值。

遊戲與前沿科技密不可分 應加強戰略謀劃

文章提到，在中國長期以來，電子遊戲的娛樂屬性總會使人忽視其背後的科技意義，遊戲從誕生起就與前沿科技密不可分，遊戲科技在助力5G、芯片產業、人工智能等先進技術、產業發展中起到了重要的作用。文章稱，遊戲可以成為中國文化傳承和交流創新的網絡工具。

評論文章特別提到，隨著防沉迷規定的完善和落地，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，在其他國家及國際科技巨頭抓緊搶佔先機佈局的背景下，對於電子遊戲產業，中國應予以更為客觀、多元的認知。加強戰略謀劃，注重長遠佈局，「在推進電子遊戲產業健康發展的同時，監管和發展並重，促進其不斷釋放經濟、文化與科技新價值」。

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編輯：李哲毅

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