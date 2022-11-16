【內房配股】雅居樂折讓18%配股籌8億元 全日急挫23%

內房股雅居樂(03383)宣布，擬以先舊後新方式配售2.95億股，佔擴大股本7％，每股作價2.68元，比上日收市價折讓約17.8％，集資淨額約7.8億元用作現有債項再融資及一般企業用途。由於以較大折讓配股，雅居樂今日遭資金洗倉，全日急挫23%收報2.5元。雅居樂旗下物管股雅生活(03319)，亦跌7%收報8.85元。

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配股完成後，該公司控股股東陳氏家族信託持股由62.63％攤薄至58.24％。

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另外，人行及銀保監日前印發新通知，提出16項具體措施協助內房業，安本亞洲固定收益投資經理邴竹君認為，這標誌著房地產行業的轉折點，但有關措施不足以使行業擺脫當前危機。開發商的合同銷售今年以來一直非常疲弱。因此需要更多的寬鬆政策來幫助行業，例如放寬託管帳戶，以及放寬主要城市的購房政策。邴竹君形容，新出台的項措施非常全面，涵蓋開發貸款、抵押貸款、債券融資和確保預售房屋交付的專項貸款，但支持可能向仍在償還債務的房地產開發商傾斜，從而在開發商之間造成更多的信貸差異。

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