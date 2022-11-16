【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股

港股基本因素略有改善，主要是內地放寬防疫措施以及美國放慢加息步伐等消息。雖然恒指連升3日後，今日（16日）見回吐，但暫仍企於18000點之上。滙豐研究發表報告指，內地具積極意義的防疫及樓市政策調整，將改善投資者在離岸市場風險胃納，成為改變市場格局的重大主題。該行重申對恒生指數今年年底目標是19110點和明年目標22470點不變，並列出13隻重新開放受惠股名單。

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該行指，中央以「組合拳」釋出支持經濟增長的政策信號，即使對未來重新開放的時機及幅度仍有不確定性，但內地離逐步放寬防疫政策為期不遠，正如香港的情況。該行又指，中央積極拯救陷入財困的內房，將紓緩因樓市下行帶來的負財富效應，支持消費復甦，同時有望逐步改善波動的中國市場增長前景，因此考慮到促進增長的政策以及長期基本面，維持對中國股票「增持」立場。

滙豐研究最新「通關」受惠股名單﹕

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該行相信，內地重啟出行將成為離岸市場重要主題，並認為20項優化防疫措施出台是邁向重啟邊境的良好進展。該行料，明年底國指目標7830點，富時香港指數明年底見1020點。

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記者：郭秀慧