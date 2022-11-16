【著數優惠】華御結全新3款日式秋冬暖胃湯品 全線分店推自選御結湯品套餐優惠 崇光分店限時換購半價24元湯品

御結專門店華御結於本月推出3款全新日式湯品，全線分店同步推出「自選御結套餐優惠」，以及儲印花獎賞計劃「限時滋味回贈大賞」。適逢崇光感謝祭，OMUSUBI銅鑼灣崇光分店亦推出半價湯品限定優惠。

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華御結3款全新日式湯品包括和風骨膠原雞丸豆乳湯、六種野菜鹽麴蕃茄濃湯及和風粟米牛乳濃湯，每款售價為24元。「和風骨膠原雞丸豆乳湯」由原有的豆乳雞湯升級而成，選用雙倍份量的100%日本豆乳，新鮮日本產蔬菜和雞肉丸子，營養豐富且香滑綿密。

「六種野菜鹽麴蕃茄濃湯」為高纖低卡純素之選，以日式昆布湯底配以六種嚴選蔬菜，加入日本大熱整腸排毒超級食物糯麥和低鈉「魔法調味料」鹽麴，令全素湯品亦不減鮮味，更是高纖低碳水低熱量，時刻照顧都市人健康需要。「和風粟米牛乳濃湯」為香濃粟米湯品，升級配方以日式鰹魚湯作基底以提升鮮味，牛乳風味與原粒粟米令整體口感醇厚濃郁，滋味啖啖大滿足。

華御結各分店每天由中午12時起提供御結套餐優惠，即可以優惠價自由搭配心水御結款式及品嚐新推出升級版的日式湯品（原價24元）。除了優惠套餐，華御結亦推出「滋味回贈大賞」，由即日起至12月31日憑期間限定印花卡，儲滿印花即免費獎賞自選御結。

華御結母公司百農社於今年初創立的全新品牌「OMUSUBI」，最新推出日本產黑豚野菜味噌湯（六白黑豚使用），適逢崇光感謝祭，OMUSUBI銅鑼灣崇光分店推出限定優惠，由即日起至12月4日凡購買任何產品，均可以半價24元換購任何一款湯品（三選一，價值48元）。無論新品或人氣湯品：京都腐皮豆乳昆布湯（柚子風味）和瀨戶內產天然真鯛昆布清湯都可加配，成為秋冬和風暖意又一新選擇。

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責任編輯：嚴浩文