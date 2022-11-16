【著數優惠】 美酒佳餚巡禮 明早10點 搶2.5萬張免費電子券 品嘗創意雞尾酒

今年香港旅遊發展局（旅發局）香港美酒佳餚巡禮最後一批2.5 萬張免費電子優惠券，將於11 月17 日上午10 時起，透過Discover Hong Kong 網站的電子平台派發，市民記得把握機會！

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不過要留意，持首批電子優惠券者需要先兌換餐飲，才可再領取，因為旅發局網站的電子平台帳戶同時間只可保存一張免費電子優惠券，故上一輪已領取但未兌換餐飲的市民，需要先享用美酒美食，才可領取新一批免費電子優惠券。

領取優惠券十問十答

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除使用免費電子優惠券，大家亦可以優惠價100 港元享受「創意雞尾酒」品嚐雞尾酒或小食，以及優惠價150 港元享用「遊『酒』海岸線」的指定美酒佳餚組合菜單。

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除了各款美食外，美酒，更有中國Omakasa，呢個美食節又可以大食一餐滿足的。

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責任編輯：陳玉蓮