【騰訊業績】騰訊第三季營收跌2%　經調整淨利322.54億人幣勝預期　豪擲133億港元回購

▲ 【騰訊業績】騰訊第三季營收跌2% 經調整淨利322.54億人幣勝預期

內地科網股龍頭騰訊 （00700） 公布第三季業績，期內營收約1400.93億元（人民幣，下同），按年少2%，略遜預期的1415.97億元；列賬淨利約399.43億元，按年增1%，好過預期的254.27億元；經調整淨利約325.54億元，按年增2%；好過預期的302.21億元。

騰訊同日宣布騰訊實物分派美團，10股騰訊獲發1股美團B類股份，可見【下一頁】

內地遊戲收入跌7% 《王者榮耀》、《和平精英》收入貢獻減少

騰訊第三季增值服務業務727.27億元，按年跌3.29%，當中手遊收入約410億元，按年跌4%；個人電腦（PC）遊戲收入為117億元，按年穩定。

騰訊解釋，由於行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少，內地遊戲收入下降7%至312億元，受到未成年人保護措施影響，《王者榮耀》及《和平精英》的收入減少，而《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《英雄聯盟電競經理》等最近推出的遊戲收入增加。而國際遊戲收入增長3%至117億元。

騰訊網絡廣告跌幅收窄 部分行業需求改善

騰訊上季網絡廣告業務214.43億元，按年跌4.68%，較次季跌幅的18%收窄。騰訊解釋，由於遊戲、電商及快速消費品行業的需求改善，以及若干行業特有不利因素的逐漸消退。

騰訊提到，當中社交及其他廣告收入189億元，按年跌1%，部分行業廣告需求持續疲軟，但被視頻號的信息流廣告的強勁需求所抵銷；而媒體廣告收入下降26%至26億元，主要由於受歡迎的電視劇投放較少，且去年同期舉行了東京奧運會。

金融科技收入增速重新加快 持續縮減虧損項目

金融科技及企業服務業務收入448億元，按年增長4%，增速較次季的1%有所加快，騰訊稱，主要受益於線上及線下商業支付活動的恢復，企業服務收入按年略有減少，原因是公司持續致力於縮減虧損項目。

騰訊投資項目眾多，截至9月底，其上市投資公司（不包括附屬公司）權益的公允價值為5,325億元，而未上市投資的賬面價值為人民幣3,395億元。對比截至6月底，上市投資公司的權益公允價值為6,019億元。

騰訊上季斥133億元回購

南非大股東Naspers及Prosus宣布無上限沽貨騰訊後，騰訊亦加大回購力度，上季騰訊斥約133億港元回購4284萬股，單季回購金額已多過上半年的73億元。

騰訊業績前瞻

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編輯：李哲毅