特朗普宣布參選 拜登出片抽水（有片）

美國前總統特朗普一如早前暗示，在中期選舉後公布自己將會參選2024年總統，三度角逐白宮寶座。消息一出，現任總統拜登即在社交平台發布影片，名稱更是直接攻擊對方—「特朗普辜負美國」。

特朗普遞表搶先入閘 第三度角逐美國總統大選 【下一頁】

特朗普眾叛親離？伊萬卡夫婦梅鐸跳船拒助選總統 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周二（15日）在佛羅里達州的海湖莊園，表示自己為了「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），宣布參選總統。

特朗普參選消息公布後，人在印尼參加二十國集團峰會的拜登（Joe Biden）便在社交平台發布，名為「特朗普辜負美國」（Trump failed America）的影片，大肆宣揚特朗普任內產生的問題。

片中批評特朗普任內為富豪及大企業減稅，失業率持續高企。同時拜登指摘特朗普攻擊醫保﹑鼓動極端主義﹑損害女性權益及引致暴動發生。

Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022

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責任編輯：吳漢培

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