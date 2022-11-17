【網易業績】網易上季營收增10.1%　經調整淨利74.7億人幣、勝預期 （第二版）

▲ 【網易業績】網易上季營收增10.1% 經調整淨利74.7億人幣、勝預期

內地遊戲巨頭網易 （09999） （美：NTES）公布第三季業績，期內營收約244億元（人民幣，下同），按年增10.1%，符預期的243.86億元；列賬淨利約67億元，按年增110.6%，好過預期的40.69億元；經調整淨利約74.70億元，按年增93.6%；好過預期的49.32億元。

丁磊：上季集團穩定成長 遊戲相關收入增9.1%

網易首席執行官丁磊表示，上季集團穩定成長，遊戲業務持續取得穩健收益，手遊《夢幻西遊》等繼續增長，其遊戲生命周期給業界留下深刻印象，而新遊戲《暗黑破壞神：不朽》反映 公司強大研發量力，也成功吸引國際玩家注意。 丁磊稱， 將繼續利用創新內容及服務來推動各項業務的可持續增長， 指現時市場尚未飽和，惟缺乏創新內容，消費情況取決於遊戲內容質量。

當中海外遊戲以電腦版本為主，集團已投資許多海外工作室，並指中西方玩家遊戲世界觀具差異，例如武器已反映明顯不同，日本及歐美地區將分別發行3款及4款遊戲上線。集團注重市場為亞太及歐美地區。為吸引更多玩家，未來將透過相關專家優化遊戲方案，以滿足新手玩家體驗，如簡化遊戲鍵。

網易提到，第三季遊戲及相關增值服務收入為186.99億元，按年增9.1%； 有道 收入 14.02億元 ，按年 增1.1%； 網易雲音樂收入235.72億元，按年增22.5%；創新業務和其他淨收入約19.68億元，按年增13.6%。

延長推出已久熱門遊戲壽命 加推50億美元回購計劃

網易提到，上季成功延長《夢幻西遊》、《大話西遊》等遊戲壽命，而《第五人格》和《無限拉格朗日》等人氣高企。網易加碼再推 新一輪回購計劃，金額涉 50億美元 ， 回購計劃的有效期不超過 36 個月。

網易每股淨利潤為0.29美元（約2.262港元），經調整每股持續經營淨利潤為0.32美元（約2.496港元），網易將派季度股利，每股0.0870美元（約0.6786港元）。

註：第二版加入業績電話會議內容。

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編輯：李哲毅