▲ 【網易業績】網易上季營收增10.1% 經調整淨利74.7億人幣、勝預期

內地遊戲巨頭網易 （09999） （美：NTES）公布第三季業績，期內營收約244億元（人民幣，下同），按年增10.1%，符預期的243.86億元；列賬淨利約67億元，按年增26.6%，好過預期的40.69億元；經調整淨利約74.70億元，按年增93.6%；好過預期的49.32億元。

此外，周五動視暴雪稱與網易終結14年合作，網易稱受影響遊戲收入貢獻佔比低，看【下一頁】

丁磊：上季集團穩定成長 遊戲相關收入增9.1%

網易首席執行官丁磊表示，上季集團穩定成長，手遊《夢幻西遊》等繼續增長，其遊戲生命周期給業界留下深刻印象，而新遊戲《暗黑破壞神：不朽》反映 公司強大研發量力，也成功吸引國際玩家注意。 丁磊稱， 將繼續利用創新內容及服務來推動各項業務的可持續增長 。

網易提到，第三季遊戲及相關增值服務收入為186.99億元，按年增9.1%； 有道 收入 14.02億元 ，按年 增1.1%； 網易雲音樂收入235.72億元，按年增22.5%；創新業務和其他淨收入約19.68億元，按年增13.6%。

延長推出已久熱門遊戲壽命 加推50億美元回購計劃

網易提到，上季成功延長《夢幻西遊》、《大話西遊》、《第五人格》和《無限拉格朗日》等熱門遊戲壽命。網易加碼再推 新一輪回購計劃，金額涉 50億美元 ， 回購計劃的有效期不超過 36 個月。

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編輯：李哲毅