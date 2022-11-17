  • 26°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網易業績】網易上季營收增10.1%　經調整淨利74.7億人幣、勝預期

股市 16:39 2022/11/17

分享：

分享：

【網易業績】網易上季營收增10.1%　經調整淨利74.7億人幣、勝預期

內地遊戲巨頭網易 （09999） （美：NTES）公布第三季業績，期內營收約244億元（人民幣，下同），按年增10.1%，符預期的243.86億元；列賬淨利約67億元，按年增26.6%，好過預期的40.69億元；經調整淨利約74.70億元，按年增93.6%；好過預期的49.32億元。

此外，周五動視暴雪稱與網易終結14年合作，網易稱受影響遊戲收入貢獻佔比低，看【下一頁】

丁磊：上季集團穩定成長 遊戲相關收入增9.1%

網易首席執行官丁磊表示，上季集團穩定成長，手遊《夢幻西遊》等繼續增長，其遊戲生命周期給業界留下深刻印象，而新遊戲《暗黑破壞神：不朽》反映公司強大研發量力，也成功吸引國際玩家注意。丁磊稱，將繼續利用創新內容及服務來推動各項業務的可持續增長

網易提到，第三季遊戲及相關增值服務收入為186.99億元，按年增9.1%；有道收入14.02億元，按年增1.1%；網易雲音樂收入235.72億元，按年增22.5%；創新業務和其他淨收入約19.68億元，按年增13.6%。

延長推出已久熱門遊戲壽命 加推50億美元回購計劃

網易提到，上季成功延長《夢幻西遊》、《大話西遊》、《第五人格》和《無限拉格朗日》等熱門遊戲壽命。網易加碼再推新一輪回購計劃，金額涉50億美元回購計劃的有效期不超過 36 個月。

【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康

相關文章：

【手遊股】騰訊網易：未成年人國慶假期前後每日手遊限玩1小時　騰訊半日升4%

【解碼｜手遊股】大摩推算內地全年批發遊戲版號最多達600個　另料網易《無盡的拉格朗日》年收益逾30億元人幣

編輯：李哲毅

美股 港股 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

上一篇文章

【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入貢獻佔比低　WoW明年1月退出中國市場、內地遊戲廠爭合作（第三版）

下一篇文章

【解碼｜騰訊業績】騰訊第三季漸顯正面催化劑　惟遊戲業務曙光仍未到　一文看清券商分析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌174點中概股指數挫4%　騰訊ADR高3%美團ADR低7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌174點中概股指數挫4%　騰訊ADR高3%美團ADR低7%（不斷更新）
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【騰訊派美團】美團挫6%　騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元　劉熾平辭任美團董事（附主要日程）
【騰訊派美團】美團挫6%　騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元　劉熾平辭任美團董事（附主要日程）
【美股期貨】道指期貨升21點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升21點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【港股市況】美團跌半成　網易挫9%　恒指全日跌210點險守萬八關（不斷更新）
【港股市況】美團跌半成　網易挫9%　恒指全日跌210點險守萬八關（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊轉跌2%、300關遇阻　第三季營收跌2%　經調整淨利322.54億人幣勝預期　豪擲133億港元回購
【騰訊業績】騰訊轉跌2%、300關遇阻　第三季營收跌2%　經調整淨利322.54億人幣勝預期　豪擲133億港元回購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款