【網易業績】網易上季營收增10.1%　經調整淨利74.7億人幣、勝預期

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【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入貢獻佔比低 WoW明年1月退出中國市場、內地遊戲廠爭合作（第三版）
內地遊戲巨頭網易 （09999） （美：NTES）公布第三季業績，期內營收約244億元（人民幣，下同），按年增10.1%，符預期的243.86億元；列賬淨利約67億元，按年增26.6%，好過預期的40.69億元；經調整淨利約74.70億元，按年增93.6%；好過預期的49.32億元。
此外，周五動視暴雪稱與網易終結14年合作，網易稱受影響遊戲收入貢獻佔比低，看【下一頁】
網易首席執行官丁磊表示，上季集團穩定成長，手遊《夢幻西遊》等繼續增長，其遊戲生命周期給業界留下深刻印象，而新遊戲《暗黑破壞神：不朽》反映公司強大研發量力，也成功吸引國際玩家注意。丁磊稱，將繼續利用創新內容及服務來推動各項業務的可持續增長。
網易提到，第三季遊戲及相關增值服務收入為186.99億元，按年增9.1%；有道收入14.02億元，按年增1.1%；網易雲音樂收入235.72億元，按年增22.5%；創新業務和其他淨收入約19.68億元，按年增13.6%。
網易提到，上季成功延長《夢幻西遊》、《大話西遊》、《第五人格》和《無限拉格朗日》等熱門遊戲壽命。網易加碼再推新一輪回購計劃，金額涉
【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康
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編輯：李哲毅