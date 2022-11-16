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奧地利環保人士向名畫淋黑色液體 抗議再開採化石燃料

環球社會熱點 15:25 2022/11/16

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歐洲各地接連有環保團體成員針對名畫，試圖喚起公眾關注。奧地利有環保人士闖入博物館，向畫家Gustav Klimt的名作淋上黑色液體，抗議全球再廣泛開採石油等化石燃料。

環保人士再襲擊名畫 頭黐《戴珍珠耳環的少女》抗議 【下一頁】

奧地利維也納的Leopold Museum發聲明，指環保組織Last Generation有兩名成員周二（15日）上午闖入博物館，將黑色液體淋上Gustav Klimt的作品《生與死》（Death and Life）。然後其中一人將自己的頭黐在作品上。

    點擊圖片放大
    +2

博物館經初步評估，證實這幅畫和原畫框並無損毀，但保護畫作的玻璃、框架、牆壁和地板都明顯損壞。

Last Generation成員襲擊畫作後，警察和醫療隊隨即趕到現場，並徵集了兩名成員的個人資料。

Last Generation就在Twitter發布一段抗議影片和一些相片，附文指再開採新石油和天然氣是對人類的死刑判決，更譴責開採者手上沾滿鮮血。

英氣候示威者向王室蠟像擲蛋糕 只針對一人（有片） 【下一頁】

該組織呼籲全球立即採取行動應對氣候危機，建議將高速公路限速標準降低至每小時100 公里，僅於奧地利每年就可減少排放4.6億噸二氧化碳，減少噪音、空氣污染和提升道路安全。

Gustav Klimt為奧地利象徵主義畫家，他於1910年創作了《生與死》，並於1912至1913年、1915至1916年重新創作。畫作左邊描繪死亡，而右邊描繪了生命，呈現了鮮明對比。

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責任編輯：鄭錦玲

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