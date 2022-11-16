【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架

▲ Health Connect App的Beta版本目前已在Google Play Store供下載。

Google與三星（Samsung）早在今年5月宣布聯手推出跨平台健康監測App 「Health Connect」，本周已進入公測階段。Google與三星合作打造Wear OS 3的計畫當中，包括推動跨Android裝置以及健康監測App的資訊整合於單一管理介面，目標讓不同App的健康與健身資訊可以跨Android裝置互通。

Health Connect App的Beta版本目前已在Google Play Store上架，供使用者下載。據Google官網說明，Health Connect可以整合40多種資料類型，包括運動、身體與生理量測數據、營養與睡眠類型。與Health Connect兼容的健康App則包括：Google的Fitbit、生理期追蹤Flo、健康與營養追蹤Lifesum、Samsung Health、智能戒指Oura、健身器材Peloton的MyFitnessPal、減重專用的Weight Watchers（WW），以及醫療級血糖監測工具Dexcom等13款App或裝置。

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在Android手機上，Health Connect可以透過「快速設定」（Quick Settings）功能開啟。打開後可以一覽最近讀取哪些App資訊，以及設定可讀寫哪些App。Google強調，其API只需要簡單幾行的程式碼，就能讓App讀取和寫入有關數據，簡化數據流通。

責任編輯：張寶燕