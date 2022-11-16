迪士尼樂園主題跑明年3月回歸 設超級英雄10公里跑 合家歡「米奇與好友兒童跑」 入內文即睇報名詳情選手包禮品

隨著防疫措施逐步放寬，最近不少大型戶外體育活動宣佈舉行。其中「香港迪士尼樂園 10K WEEKEND 」跑步盛事，落實於2023年3月18至19日期間舉行，為相隔三年後強勢回歸，參加者可於迪士尼度假區以充滿個人特色的迪士尼造型參與城中最奇妙的跑步盛事。賽事由 2022 年11月28 日起至 2023年1月6日接受公眾報名，可經官方網站的活動專頁報名參加。

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是次活動為的參加者，不僅可以跑遍七大主題園區，更可以首度穿過奇妙夢想城堡的拱門，也可盡情享受貫穿樂園多個迪士尼故事景點的跑步路線。同時多個迪士尼人物也會為參加者打氣，樂園亦將會捐出活動的部份收益予香港傷殘青年協會（傷青會），繼續推動多元及共融的文化，亦鼓勵殘疾人士一起參與這場奇妙的跑步盛事。

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「香港迪士尼樂園 10K WEEKEND 」分為4個組別，分別為：「Marvel超級英雄10公里跑」、「彼思好友5公里跑」、「Duffy與好友3公里跑」，及適合一家大小參興的「米奇與好友兒童跑」，小跑手更可於兒童遊樂區嬉戲暢玩，以上各組別的報名費用由367元起，部份賽事設有「奇妙處處通」早鳥優惠，以下為詳情：

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今年活動選手包以迪士尼「奇妙一百年」為主題，當中包括樂園與官方指定服飾及鞋履贊助 SKECHERS 攜手設計的一系列賽事主題 T恤、號碼布、號碼布扣及主題口罩等，而完成賽事的選手更可獲得以閃亮白金色為主色調的獎牌，極具收藏價值。

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參加者由即日起可於樂園網上商店預購迪士尼主題服飾，與家人好友配搭好具迪士尼特色的參賽造型。

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責任編輯：陳詠妍