【港元定存】WeLab Bank敘造18個月定存　可獲陳奕迅演唱會指定場次門票

陳奕迅將於年底舉行跨年演唱會，WeLab Bank推限量版定期存款，只要成功加入限量版定期存款，即代表必得演唱會門票。WeLab Bank今日推出「終極優惠」GoSave2.0定期存款，客戶以指定金額敘造18個月定期存款，即可獲指定聖誕、除夕，新年或終極尾場(Jan 14)等特別場次門票，詳情如下：

指定場次優惠：

存入 HK$31,111 即獲兩張特別場次HK$680門票

（必定為2022年12月30、31日或2023年1月2、14日其中一日） 存入 HK$50,000 更可獲兩張聖誕或特別場次HK$980門票

（必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日） 存入 HK$25,000 更可獲一張聖誕或特別場次HK$980門票

（必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日）

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一般場次優惠：

存入 HK$22,222 即獲兩張HK$680門票 存入 HK$40,000 即獲兩張HK$980門票

該優惠指定的GoSave2.0定期存款不設利息，並會於提早取款時收取手續費，此手續費將按照「合資格定期存款本金金額x X%」的公式計算，而適用的X%將在WeLab Bank App中合資格定期存款確認頁面點擊「手續費」顯示。

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