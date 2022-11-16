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【港元定存】WeLab Bank敘造18個月定存　可獲陳奕迅演唱會指定場次門票

理財智慧 15:23 2022/11/16

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陳奕迅將於年底舉行跨年演唱會，WeLab Bank推限量版定期存款，只要成功加入限量版定期存款，即代表必得演唱會門票。WeLab Bank今日推出「終極優惠」GoSave2.0定期存款，客戶以指定金額敘造18個月定期存款，即可獲指定聖誕、除夕，新年或終極尾場(Jan 14)等特別場次門票，詳情如下：

指定場次優惠：

存入 HK$31,111 即獲兩張特別場次HK$680門票
（必定為2022年12月30、31日或2023年1月2、14日其中一日）
存入 HK$50,000 更可獲兩張聖誕或特別場次HK$980門票
（必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日）
存入 HK$25,000 更可獲一張聖誕或特別場次HK$980門票
（必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日）

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

一般場次優惠：

存入 HK$22,222 即獲兩張HK$680門票
存入 HK$40,000 即獲兩張HK$980門票

該優惠指定的GoSave2.0定期存款不設利息，並會於提早取款時收取手續費，此手續費將按照「合資格定期存款本金金額x X%」的公式計算，而適用的X%將在WeLab Bank App中合資格定期存款確認頁面點擊「手續費」顯示。

市場續炒通關  恒指全日再升435點   高盛推薦11隻通關概念股【見下頁

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撰文 : 陳楚琨

WeLab 經濟 演唱會 門票 定期存款 陳奕迅 港元 香港 演唱會

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