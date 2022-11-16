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【冬日好去處】恒隆11家商場推聖誕消費獎賞計劃 消費滿指定金額送電子購物禮券 大富翁夢想世界門票享8折優惠

理財智慧 15:30 2022/11/16

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恒隆旗下商場宣布推出「hello夢『賞』聖誕消費獎賞計劃」，活動由於即日起至2023年1月2日期間舉行；hello新會員完成限時任務，更可額外獲贈高達50元的商戶電子券。另外，會員更可於恒隆商場手機應用程式中的限時優惠，領取香港大富翁夢想世界8折優惠券，憑電子券於香港大富翁夢想世界售票處購買正價入場門票，可享8折優惠（每位會員最多可換領兩張）。

【青姐話】好友欠誠意   正是冬眠時

顧客只需透過恒隆商場手機應用程式，免費登記成為hello恒隆商場獎賞計劃會員，並於活動期間在恒隆旗下指定商場（包括︰Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈以及都爹利街1號（統稱：恒隆商場），以電子貨幣消費滿5,000元（憑最少一張零售商戶消費單據及1張餐飲商戶消費單據），便可獲贈200元（即兩張100元）恒隆電子購物禮券；累積消費滿9,000元，再送額外200元（即兩張100元）恒隆電子購物禮券，即最多可獲贈總共4張100元恒隆電子購物禮券。

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責任編輯：嚴浩文

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