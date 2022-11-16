凱帆軒海景兩房678萬易手　原業主蝕住放　帳面損失逾二百萬

利嘉閣地產甘尚德表示，樓市不明朗，不部分業主以蝕住放盤，近期更有業主擴大減價幅度求售，奧運站凱帆軒2座中層B室，實用面積約466方呎，屬兩房間隔，外望海景。原業主早前叫價約700萬元放盤，已低於購入價，最終獲買家洽購，議價後累減約22萬元，以678萬元易手，折合實用面積呎價約14,549元。

甘氏指出，買家為年輕上車客，早前透過利嘉閣真盤源平台留意到上址，即鎖定目標相約睇樓；心儀單位內櫳四正實用，外望怡人海景，加上屋苑鄰近奧運站，雙方議價後即拍板購入。據悉，原業主2018年斥約883.5萬元購入，持貨4年，轉手帳面虧損約205.5萬元。

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