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【特朗普生活揭秘】Apple TV+取得揭秘特朗普新書版權　拒改編成劇集

科技 14:43 2022/11/16

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據科技網站AppleInsider引述一報告指出，蘋果已決定不為Apple TV+接拍改編將揭秘特朗普從紐約商人到總統期間生活的新書《自信的人》（Confidence Man）而成的劇集。（法新社資料圖片）

美國前總統特朗普（Donald Trump）早於在位期間屢遭科企下封禁令，甚至永久封殺，表示擔心特朗普的言論會進一步煽動暴力。據科技網站AppleInsider引述一報告指出，Apple TV+早前曾選擇將揭秘特朗普從紐約商人到總統期間的生活、由《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）出版的新書《自信的人》（Confidence Man）變成一個系列，惟蘋果最後亦決定不會跟進該項交易。

報道指，Apple TV+在《自信的人》出版後不久就已悄悄拿下了該新書版權，然而蘋果近日亦已決定不為Apple TV+接拍該作品。報道另引述一位未有透露姓名的知名作家兼制片人指，荷里活似乎沒有人真正有興趣觸及該話題。

該書於10月出版，在發行的第一個月就賣出了10多萬本。雖然特朗普早前在其社交媒體平台對作者大加討伐，指該新書內容是胡編亂造，但據悉該書記錄了作者對200多名內幕人士的採訪，包括對特朗普總統的三次採訪和對他前助手的採訪。

目前仍未知當時蘋果計劃採取甚麼形式製作劇集，也不知道由誰人負責改編製作。據悉，蘋果公司決定不再跟進該項交易時，該製作已在進行階段。蘋果及Maggie Haberman亦未有就事件作回應。

【特朗普平台】Truth Social同意遵守內容審核政策　已於Google Play商店上架

【重返社交平台】特朗普Facebook、Instagram帳號　最快明年1月可解禁

責任編輯：張寶燕

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