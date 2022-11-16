恒基地產發布全新企業品牌影片 兩位集團主席共同領航「築動你想像 」

恒基地產多年來懷著建設社區、提升市民生活質素的願景，一直推動創新， 為大家建設理想家園，締造觸動生命的不同體驗。

恒基地產今日發布全新企業品牌影片「築動你想像 Realising Your Imagination」，由集團主席李家傑博士及李家誠博士親身闡述集團繼往開來的發展歷程、願景及使命，以及三大品牌承諾 —— 推動創新、永續生活及由人出發 —— 的實踐方向。

恒基地產全新企業品牌影片「築動你想像 Realising Your Imagination」以勾劃未來為主題，採用嶄新視角，並以恒基地產歷年的地標式建築及發展項目貫穿影片，帶出集團矢志實現品牌承諾，推動城市發展。

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恒基地產主席李家傑博士於影片中分享集團的願景，指自1976年開始，恒基兆業不斷了解每個地方，明白人的 想法，見證著每個時代對生活的要求。由人出發的理念，促使集團一直積極與世界各地一流的專業團隊，攜 手建設多個經典項目。

恒基地產主席李家誠博士亦分享了集團一絲不苟及追求創新的企業精神，恒基地產發展每個項目都不只講求 建築設計，更加入創新概念，考慮未來的生活方式，用創意、用科技，在每個細節裡面，找到更多的可能性。 懷著為未來創造價值的初心，堅守可持續發展的精神，推動集團多年來透過不同項目，滿足社會各界的需要。

主席李家傑博士及李家誠博士續指，我們會繼續承傳過去的經驗，貫徹以人為本、工匠精神的原則，持續加 入創新的想法，實現更多人的想像。

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