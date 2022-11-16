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WTO總幹事警告 部分主要經濟體有「真正」衰退威脅

環球經濟金融 14:30 2022/11/16

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全球經濟受通脹高企等因素影響，面臨衰退風險。世界貿易組織（WTO）總幹事奧孔喬—伊韋拉警告，部分主要經濟體將迎來「真正」衰退威脅，發展中及貧困國家亦會受嚴重影響，需要外部支援恢復經濟。

摩根士丹利稱美國或能避過衰退 惟歐洲未必 【下一頁】

奧孔喬—伊韋拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周三（16日）在印度峇里受訪時透露，不會所有國家會遭遇經濟衰退，但相信部分重要國家會陷入衰退。她指發展中及貧困國家估計會深受衝擊，需要發達國家援助恢復。

不過，奧孔喬—伊韋拉認為，全球經濟仍存在眾多不確定性及下行風險，如俄烏戰爭及通脹高企。WTO上月預期，2023年全球貿易只會增加1%，遠低於今年的3.5%。

奧孔喬—伊韋拉表示，已促請二十國集團（G20）領袖逐步消除糧食出口限制，幫助降低糧食價格高企影響貧困國家經濟。

IMF指全球經濟前景更悲觀 料更多國家再收緊政策 【下一頁】

另外，奧孔喬—伊韋拉指WTO有望在爭端解決機制改革上取得突破。由於美國前總統特朗普（Donald Trump）阻礙為機制委任法官，處理各國間的貿易糾紛。奧孔喬—伊韋拉指美國正積極與其他成員國作非正式溝通，估計明年改革會取得進展。

奧孔喬—伊韋拉亦高度讚揚中美元首會晤，指全球最大兩個經濟體保持對話，就貿易層面而言，是一件有幫助的好事。

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責任編輯：吳漢培

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