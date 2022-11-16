▲ 【內房危機】融創清盤訴訟押後至明年6月審理 另據報聘中金助重組、已付一債券利息

內房股融創中國 （01918） 的清盤訴訟押後至明年6月審理，為公司制定債務重組計劃留出了更大的空間。根據香港法院周三上午的決定，此案已押後至2023年6月14日。

據《彭博》引述消息人士報道，融創中國在與財務顧問中金公司合作，制定將所有境內債券延期的重組計劃，目前尚未最終敲定細節。有內媒引述消息人士報道，融創中國子公司融創房地產集團正準備對其境內的債券進行整體重組，現正磋商重組條款。截至目前，融創房地產存續境內債券及關聯ABS規模約154億元人民幣。

另有消息人士指，兩位融創境內債部分持有人表示，已收到周三應付的2024年到期6.8%人民幣票據「16融創07」分期利息款。

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編輯：姚卓然