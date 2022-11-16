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美媒盤點2023年全球十大趨勢 經濟衰退 地緣局勢續成焦點

環球社會熱點 15:05 2022/11/16

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即將踏入2023年，美媒公布《2023全球大趨勢》（The World Ahead 2023），盤點全球來年十大值得關注趨勢，其中俄烏戰爭繼續成為焦點。經濟衰退、氣候變化、地緣政治局勢帶來的影響亦難以預測。

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全球過去兩年受新冠肺炎疫情主導，隨著疫情緩和，美國雜誌《經濟學人》（The Economist）公布《2023全球大趨勢》，地緣政治成為影響全球發展推動力。

首個值得關注趨勢是鳥克蘭戰爭。全球能源價格、通脹、利率上升，經濟增長及糧食問題，同樣取決於戰爭未來發展。美媒估計若烏軍取得進展或能威脅普京（Vladimir Putin）。但最有可能結果是：俄羅斯試圖拖延衝突，削弱西方對烏克蘭支持。

《經濟學人》指各國央行紛提高利率以抑制通脹，多國經濟將陷入衰退。雖然美國經濟衰退較歐洲相對溫和，但美元強勢帶來的影響將是全球性。

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西方國家急於尋求穩定能源供應，愈來愈多國家轉用化石燃料。但雜誌認為中期來說，戰爭將加速全球轉用可再生能源，包括核能及氫能。

雜誌關注中國經濟發展趨勢。印度人口將達至14.3億，超越中國成為全球人口最多的國家。隨著中國人口減少，經濟面臨逆風，預計來年有很多關於中國增長是否已見頂的討論。雜誌亦留意全球地緣政治局勢升級，包括台灣問題、印中關係等。

共和黨於中期選舉中表現未似預期，但隨著社會及文化分歧繼續擴大，加上特朗普（Donald Trump）宣布角逐2024年總統，雜誌估計美國明年將面臨進一步分裂。

雜誌最後提出明年多個趨勢，包括報復式旅遊、元宇宙去向及與國際大事相關的重要詞彙。

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責任編輯：郭麗明

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